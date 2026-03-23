Esportes

Fim da linha

Carol Gattaz, lenda do vôlei brasileiro, anuncia aposentadoria aos 44 anos: "Chegou a hora"

Após duas lesões graves no joelho, atleta decide encerrar carreira após último jogo pelo Praia Clube.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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