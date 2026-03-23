Carol Gattaz, lenda do vôlei brasileiro, anuncia aposentadoria aos 44 anos: "Chegou a hora"

Multicampeã e medalhista olímpica, Carol Gattaz estava afastada das quadras há um ano devido a uma lesão no joelho, a segunda em dois anos. O tratamento não evoluiu conforme o esperado e a atleta optou por encerrar a carreira no vôlei. Seu último jogo e despedida das quadras será nesta terça-feira (24), em duelo válido pela Superliga Feminina de Vôlei 25/26, onde o Praia Clube, equipe da central, enfrentará o Tijuca em Uberlândia.
— Chegou a hora. Não era essa a notícia que queria estar dando, queria que minha recuperação estivesse dando certo, mas hoje essa é a decisão que é a melhor para ser tomada. Amanhã vai ser o meu último jogo como atleta profissional de voleibol. Infelizmente o meu joelho não evoluiu como eu gostaria, e eu não aguento mais sentir dor todos os dias. Continuar forçando a gente sabe que ia exigir de mim uma nova cirurgia e de qualquer forma não teria condições de voltar e jogar— disse a central em suas redes.
Em março de 2023, a atleta sofreu sofreu a primeira grave lesão, com a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) durante uma partida do Minas, clube em que atuava na época, contra o Sesc-Flamengo. Essa lesão a afastou das quadras por cerca de nove meses, voltando no dia 18 de dezembro em uma partida da Superliga entre Gerdau Minas e Brasília Vôlei. Com 41 anos na época, seguiu um cronograma rigoroso para conseguir disputar a temporada 2023/2024 e ser campeã.
Dois anos depois, em março de 2025, a central sofreu uma nova ruptura do LCA, desta vez no joelho esquerdo, enquanto defendia o Praia Clube contra o Abel Moda Vôlei. Além do ligamento cruzado, esta lesão também afetou o menisco e os ligamentos colaterais mediais. No início deste ano, Carol chegou a voltar aos treinos com bola, o que gerou muita expectativa por parte dos torcedores e da própria atleta, mas as dores foram mais fortes.
Em exclusiva ao Estadão em fevereiro a central afirmou a vontade de encerrar a carreira jogando.
— Hoje eu penso só em voltar à quadra, até para devolver todo o apoio que o Praia me deu e me dá até hoje. E também para encerrar minha carreira da melhor maneira possível, porque eu não posso encerrar a carreira estando fora de quadra — disse a vice-campeã olímpica em Tóquio 2020.
Símbolo de longevidade, Carol Gattaz enfrentou a frustração do corte das Olímpiadas de 2008 e a não convocação em 2012 e 2016 e foi chamada para integrar a seleção olímpica somente em 2021, quando estava prestes a completas 40 anos, com a prata se tornou a medalhista olímpica mais velha do Brasil.
Na carreira, ela acumula cinco títulos do Grand Prix, atual Liga das Nações, três medalhas de prata em Campeonatos Mundiais, uma em Copa do Mundo, além de dois ouros e uma prata na Copa dos Campeões e três títulos sul-americanos pela seleção brasileira.