Carlos Alcaraz é eliminado na 3ª rodada do Masters 1000 de Miami

Em sua segunda derrota do ano, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, foi eliminado neste domingo (22) na terceira rodada do Masters 1000 de Miami pelo americano Sebastian Korda, 36º no ranking da ATP.

Korda fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.

Após começar o ano com 16 vitórias, Alcaraz sofreu uma derrota nas semifinais de Indian Wells na semana passada e cai novamente neste domingo em Miami, onde já havia sido eliminado em sua estreia no ano passado.

Korda é justamente o jogador com o ranking mais baixo a derrotar Alcaraz no circuito da ATP desde o belga David Goffin, que o fez em 2015 em Miami, quando era o número 55 do mundo.

O espanhol havia derrotado o filho do ex-tenista tcheco Petr Korda em quatro dos cinco confrontos anteriores, mas neste domingo teve um início de jogo apagado e permitiu que o adversário crescesse.

Alcaraz pareceu reagir a tempo, quebrando o saque de Korda para vencer a segunda parcial, mas no set decisivo também não conseguiu encontrar seu nível habitual.

Miami continua a trazer mais tristezas do que alegrias para o atual número 1 do mundo desde que ele conquistou seu primeiro troféu de Masters 1000 nessa mesma quadra, em 2022, com apenas 18 anos.

Desde então, ele nunca mais voltou à final e agora vê o italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, diminuir ainda mais sua vantagem na liderança do ranking da ATP.