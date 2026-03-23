Canobbio e Muslera são convocados por Bielsa para amistosos do Uruguai

Com os retornos do veterano goleiro Fernando Muslera e do atacante Agustín Canobbio, o técnico Marcelo Bielsa divulgou nesta segunda-feira (23) sua lista com 28 jogadores convocados para a seleção do Uruguai para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra Inglaterra e Argélia.

A 'Celeste' vai enfrentar a Inglaterra em Wembley na sexta-feira e, quatro dias depois, viajará a Turim para disputar uma segunda partida preparatória, contra a Argélia.

Contra essas seleções, ambas também participantes do Mundial que será disputado na América do Norte, Bielsa começará a definir o elenco que fará sua estreia em 15 de junho, contra a Arábia Saudita, na abertura do Grupo H da Copa.

Cabo Verde e a temida Espanha serão os outros dois adversários do Uruguai na primeira fase.

Um destaque da lista de convocados é o retorno de Muslera, de 39 anos, que havia se afastado da seleção após participar de sua quarta Copa do Mundo, no Catar, em 2022.

Caso 'El Loco' o inclua na lista final do Uruguai para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho), o goleiro - que atualmente defende o Estudiantes de La Plata, na Argentina - se tornará o primeiro uruguaio a atuar pela 'Celeste' em cinco edições de Copas do Mundo.

"Dada a minha idade e o meu histórico (...) também quero aproveitar esse aspecto de ser, entre aspas, uma 'figura de liderança'", disse Muslera em entrevista transmitida nesta segunda-feira pela AUF TV.

- Em busca de entendimento -

Muslera surge na lista de convocados no momento em que a seleção uruguaia tenta sair definitivamente de uma crise que ameaçou encerrar abruptamente a era Bielsa.

Uma humilhante goleada de 5 a 1 sofrida fora de casa diante dos Estados Unidos, em novembro, expôs a ruptura nas relações entre o treinador e uma parcela do elenco.

Bielsa admitiu ter sido questionado por seus jogadores a respeito de sua gestão da dinâmica interna do elenco e prometeu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para resolver a situação.

Os dirigentes da federação uruguaia apoiaram o treinador e no entorno da seleção falava-se sobre a necessidade de contar com líderes veteranos para superar os atritos e focar em recuperar o rendimento antes da Copa do Mundo.

Um dos jogadores que reclamaram publicamente do tratamento recebido de Bielsa foi Canobbio.

O jogador do Fluminense criticou o técnico após a Copa América de 2024, embora, meses antes, tivesse reconhecido que estava disposto a se submeter à disciplina do treinador. O atacante terá uma nova oportunidade em um momento em que atravessa um grande momento no Brasil.

- Bentancur, a grande ausência -

A lista de convocados é liderada por Federico Valverde, que vive uma fase excepcional como capitão do Real Madrid.

Por outro lado, a ausência mais notável é a de Rodrigo Bentancur, meio-campista do Tottenham que se recupera atualmente de uma grave lesão que deixa apreensivos os torcedores da seleção bicampeã mundial (1930 e 1950).

Darwin Núñez comanda o ataque. O centroavante do Al-Hilal chega sem ritmo de jogo, uma vez que seu clube saudita não o inscreveu na liga nacional após a chegada do veterano francês Karim Benzema, e devido a cancelamentos de partidas causados pela guerra no Oriente Médio.

--- Lista de convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional/BRA), Santiago Mele (Monterrey/MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata/ARG).

Defensores: Ronald Araújo (Barcelona/ESP), José María Giménez (Atlético Madrid/ESP), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Sebastián Cáceres (América/MEX), Puma Rodríguez (Vasco/BRA), Mathías Olivera (Napoli/ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras/BRA), Matías Viña (River Plate/ARG).

Meio-campistas: Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Nicolás Fonseca (Oviedo/ESP), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Nicolás de la Cruz (Flamengo/BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo/BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City/EUA).

Atacantes: Darwin Núñez (Al-Hilal/ASA), Rodrigo Aguirre (Tigres/MEX), Federico Viñas (Oviedo/ESP), Agustín Álvarez Martínez (Monza/ITA), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Facundo Torres (Austin/EUA), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Brian Rodríguez (América/MEX), Agustín Canobbio (Fluminense/BRA).