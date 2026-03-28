Canadá busca o empate contra a Islândia com dois gols de Jonathan David

Atuando dentro de casa, o Canadá empatou contra a Islândia na tarde deste sábado (28), no estádio BMO Field, em Toronto, por 2 a 2. Os visitantes conseguiram abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, mas os canadenses conseguiram igualar com dois gols de pênalti na segunda metade da partida.

Um dos países-sede da Copa do Mundo, a seleção da América do Norte está no Grupo B, junto com Catar, Suíça e um dos vencedores da repescagem da Europa. Já a Islândia não conseguiu a classificação para o mundial e ficará de fora pela segunda vez consecutiva, após participação na edição da Rússia, em 2018.

O primeiro tempo teve domínio dos canadenses, que concentraram mais posse de bola e tiveram mais finalizações. No entanto, a Islândia conseguiu marcar duas vezes nos dois únicos lances de ataque. Aos 9 minutos, o atacante Orri Steinn Óskarsson, da Real Sociedad-ESP, abriu o placar. O próprio atleta aumentou a vantagem aos 21 minutos e se tornava o grande destaque da partida.

No entanto, o técnico Jesse Marsch, do Canadá, promoveu algumas mudanças para o segundo tempo e conseguiu buscar o empate. O primeiro gol saiu dos pés de Jonathan David, atacante da Juventus-ITA, e principal jogador da atual geração canadense, em cobrança de pênalti.