Calleri minimiza jejum do São Paulo contra o Palmeiras e ironiza: sempre jogam igual

O Palmeiras venceu o São Paulo em pleno MorumBis pela oitava rodada do Brasileirão neste sábado, 21, e assumiu a liderança da tabela, mas teve jogador que não ficou impressionado com a atuação. O atacante Calleri disse que sua equipe "controlou" a partida e que o time de Abel Ferreira "sempre joga igual". Ainda, minimizou a série sem vencer o clássico.

O revés no Choque-Rei estende um incômodo jejum do clube tricolor, que agora não bate o rival há 12 jogos. A última vitória foi em julho de 2023, na Copa do Brasil - quase três anos de tabu. Além disso, também viu o alviverde lhe tomar a ponta.

Falando à imprensa após o jogo, Calleri reconheceu a sequência ruim contra o Palmeiras, mas fez ressalvas. "Não lembram que a gente empatou e foi campeão na cara deles", disse o argentino, provavelmente fazendo referência à conquista da Supercopa Rei de 2024. "Quando a gente dá volta olímpica, não (conta)".

Naquela decisão, ainda que o São Paulo tenha saído com o título, não foi com vitória no tempo normal e, assim, foi considerada um empate.

O atacante parabenizou o rival pelo resultado no Choque-Rei e aproveitou para 'alfinetar' o estilo de jogo do time de Abel. "Faz um gol aos cinco minutos e depois joga como sempre. Jogaram do meio-campo para trás", comentou. "A gente jogou muito mais, mas não conseguiu levar perigo ao gol deles".

"Mais uma vez, controlamos o jogo, mas não tivemos chances de gol, mas o Palmeiras jogou como sempre joga. Parabéns ao Palmeiras, sempre jogam igual", ironizou Calleri em entrevista ao SporTV.