Calderano leva virada de Lebrun e é eliminado do WTT Champions de Chongqing  

Calderano desperdiçou chances de ganhar a partida. WTT Champions Chongqing 2026 / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, disputado na China. Neste sábado (14), ele levou uma virada do francês Félix Lebrun, parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11.

Com a vitória, o número 6 do mundo agora vai buscar uma vaga na decisão diante do japonês Sora Matsushima, sétimo do ranking, que eliminou o líder da classificação, o chinês Wang Chuqin por 4 a 2 (8/11, 11/9, 11/9, 11/8, 8/11 e 11/9). A partida acontecerá no domingo (15), à 1h30 (de Brasília).

O jogo

O nono confronto entre Calderano e Lebrun foi de alto nível. Dez anos mais jovem o francês mostrou um jogo agressivo, mas parou na maior técnica do brasileiro.

Lebrun venceu Calderano pela sexta vez em nove jogos. WTT Champions Chongqing 2026 / Divulgação

No set inicial, Lebrun dominou as primeiras ações e chegou a liderar em 10-9, mas levou a virada no final.

Calderano voltou mais confiante para o segundo set e na reta final fez 9-8, mas o europeu marcou três pontos seguidos e empatou a partida.

O público chinês vibrava a cada jogada dos dois mesa-tenistas. Na terceira parcial, Calderano fez 9-7, mas permitiu o empate e viu Lebrun ficar em vantagem de 10-9. Mas o carioca mostrou seu mais alto nível e fez 12 a 10, retomando a liderança do placar.

Félix Lebrun apostou nas trocas de bola para tentar igualar o jogo. Hugo Calderano foi mais conssitente e, depois de estar em desvantagem de 10-7, conseguiu virar o quarto set e fechar em mais um 12 a 10.

O brasileiro pareceu voltar um pouco desconcentrado no quinto set e rapidamente o francês abriu 7-3. Apesar da reação de Calderano na parte final, Lebrun fechou em 11 a 8 e levou o jogo para o sexto set.

Com o nível cada vez maior na mesa, o sexto set foi ainda mais acirrado em Calderano tomou a dianteira em 9-8 e após um erro de Lebrun chegou ao match point (10-9), mas errou um backhand e o marcador ficou em 10-10.

Os dois jogadores trocaram pontos, com o brasileiro perdendo um segundo match point e logo depois o francês virando em 13 a 11 e forçando um tie-break para desempatar.

Grande público acompanha os jogos na China. WTT Champions Chongqing 2026 / Divulgação

Félix Lebrun abriu melhor o desempate e fez 2-0, forçando erros do forehand de Hugo Calderano.

O brasileiro buscou a igualdade, mas novamente o sexto do ranking conseguiu se impor e fez 5-3.

Em grandes trocas a partida seguiu emocionante e Calderano empatou em 6-6 e virou em 7-6. O equilíbrio seguiu até 9-9 e o brasileiro voltou a conseguir novo match point (10-9), mas acabou desperdiçando.

Em uma troca, Lebrun conseguiu seu primeiro match point (11-10), mas Calderano empatou. Um novo erro do carioca e o francês teve sua segunda chance de fechar (12-11) e não desperdiçou a oportunidade de confirmar sua sexta vitória contra o brasileiro.

O torneio

O WTT Champions é equivalente a um Masters 1000 do tênis e tem disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.