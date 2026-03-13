Calderano ganha após defesa de costas e 10 match points e vai às quartas de finaldo WTT Champions de Chongqing

Calderano busca mais um título na China. WTT Champions Chongqing 2026 / Divulgação

Hugo Calderano continua mostrando todo o seu talento nas disputadas de tênis de mesa. Quarto colocado do ranking mundial - chegou ao segundo posto dias atrás -, o brasileiro e garantiu nas oitavas de final do no WTT Champions de Chongqing, disputado na China, ao superar o croata Tomislav Pucar por 3 a 1 (11/9, 7/11, 11/3 e 19/17), nesta sexta-feira (13).

A vitória teve um quarto set insano, com Calderano defendendo uma bola com o braço pelas costas quando o placar estava 15 a 15 - ganhou o ponto com o croata mandando para fora - e fechando somente após 10 match points.

Foi um jogo bastante equilibrado diante do 30º do mundo. Pucar dificultou bastante as ações para Calderano, que venceu o primeiro set por 11 a 9 e depois permitiu a igualdade, com 1 a 7 para o croata.

A única parcial de calmaria ao brasileiro foi a terceira, quando se impôs desde o início e fechou com tranquilos 11 a 3. Parecia um passo gigantesco para uma vitória sem sustos, mas o quarto set acabou se tornando um dos mais longos da competição chinesa.

Calderano abriu 10 a 8, teve seus dois primeiros match points e não aproveitou. Após o 10 a 10 a disputa foi acirrada, com um ponto para cada lado até 17 a 17. O brasileiro conseguiu anotar duas vezes seguidas e fechou na décima oportunidade, com 19 a 17.

Nas quartas de final, no sábado às 9h15 (de Brasília), Calderano vai enfrentar o francês Félix Lebrun.

O torneio

O WTT Champions é equivalente a um Masters 1000 do tênis e tem disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.