Esportes

Na China

Calderano ganha após defesa de costas e 10 match points e vai às quartas de finaldo WTT Champions de Chongqing

Brasileiro venceu croata Tomislav Pucar por 3 a 1 e vai encarar francês na semifinal

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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