Caio Bonfim conquista vice-campeonato  na meia-maratona da marcha do Grand Prix da China

Caio durante prova em Brasília em janeiro. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O brasileiro Caio Bonfim foi vice-campeão da meia-maratona de marcha atlética do Grand Prix da China, em Taicang. A prova tem o selo ouro do Tour Mundial da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo).

Caio completou os 21,097.5 km em uma hora e 23 minutos, sem nenhuma penalização.

— Encerramos nossa etapa na Ásia com recorde brasileiro, sul-americano, mais um pódio, um brasileiro contra 30 chineses. Voltamos para casa agora — avaliou Caio, que em abril disputará o Mundial da modalidade em Brasília.

Por determinação da World Athletics, a meia-maratona substituirá a prova de 20 km no programa da marcha atlética dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Entre as mulheres, Viviane Lyra fez sua estreia na meia maratona da marcha e bateu o recorde brasileiro da distância com a marca de uma hora, 41 minutos e 22 segundos.