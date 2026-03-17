CAF retira título do Senegal e declara Marrocos campeão da Copa Africana de Nações

O comitê de apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título conquistado pelo Senegal na Copa Africana de Nações (CAN) em 18 de janeiro, e declarou Marrocos o vencedor, anunciou a entidade máxima do futebol africano na noite desta terça-feira (17).

A CAF decidiu "declarar que a seleção senegalesa perdeu a final por WO", vencida por Senegal por 1 a 0, "com o resultado oficialmente registrado como 3 a 0" a favor da seleção marroquina, especificou o comunicado.

Vários jogadores senegaleses deixaram o campo temporariamente durante a final em protesto contra uma decisão da arbitragem.

No dia 18 de janeiro, durante a final da Copa Africana de Nações em Rabat, no Marrocos, os 'Leões de Teranga' venceram um jogo caótico por 1 a 0.

Após um pênalti marcado para a seleção marroquina nos acréscimos do segundo tempo, logo depois de um gol do Senegal ter sido anulado, alguns jogadores senegaleses deixaram brevemente o campo antes de retornarem, enquanto torcedores revoltados tentaram invadir o gramado e atiraram objetos.

Depois que o ponta marroquino do Real Madrid, Brahim Díaz, perdeu a penalidade, cobrada com uma 'cavadinha', a partida foi para a prorrogação, que o Senegal venceu graças a um gol de Pape Gueye.

O comitê de apelações da CAF justificou sua decisão com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da CAN, que estabelecem que, se uma equipe "se recusar a jogar ou abandonar o campo antes do apito final, será considerada perdedora e eliminada definitivamente da competição".

Em comunicado, a Federação Marroquina de Futebol afirmou que sua iniciativa "nunca teve a intenção de questionar o desempenho esportivo das equipes participantes desta competição, mas apenas de solicitar a aplicação do regulamento".

Esta decisão pode ser contestada junto ao Tribunal Arbitral do Esporte no prazo de dez dias.