Cabeças de chave sofrem no Masters 1000 de Miami; Sinner e Sabalenka surgem como favoritos

Sinner é o atual número 2 do mundo. Foto por MATTHEW STOCKMAN / / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os cabeças de chave no Miami Open têm sofrido e vão sendo eliminados de forma praticamente sequencial. No domingo, o número 1 do ranking da ATP, Carlos Alcaraz, perdeu para o norte-americano Sebastian Korda e saiu de forma precoce do Masters 1000 na Flórida.

Antes, na quinta, a polonesa Iga Swiatek, número 3, caiu na segunda rodada ao ser derrotada por sua compatriota Magda Linette.

A sina pode ser percebida ao analisar o top 20 entre os homens e as mulheres. No masculino, apenas cinco tenistas seguem vivos no torneio — Sinner (2), Zverev (3), Lehecka (18), Tiafoe (19) e Cerúndolo (20). Djokovic, número 4, e Lorenzo Musetti, quinto no ranking, não disputaram o torneio.

No feminino, a situação é parecida. São seis entre as 20 melhores que ainda buscam o título — Sabalenka (1), Rybakina (2), Gauff (4), Pegula (5), Bencic (11) e Muchova (13).

Pelos remanescentes no torneio, alguns nomes surgem como favoritos para levantar o troféu nos Estados Unidos. Campeão em Indian Wells, Jannik Sinner, atual 2 do mundo, tem todo o favoritismo ao seu lado, principalmente após a eliminação de Alcaraz.

No feminino, Sabalenka e Rybakina decidiram dois dos principais títulos do ano, com uma vitória para cada lado. A bielorrusa venceu em Indian Wells e a cazaque conquistou o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Número 1 e 2 do ranking da WTA, respectivamente, elas prometem brigar até o final pelo Miami Open.