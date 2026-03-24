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Cabeças de chave sofrem no Masters 1000 de Miami; Sinner e Sabalenka surgem como favoritos

Nomes como Alcaraz, Swiatek, Medvedev e Paolini foram precocemente eliminados no torneio na Flórida

Zero Hora

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