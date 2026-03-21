Bruno Pekelman e Guilherme Dubiel são destaque no Torneio Nacional de Esgrima

O Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro começou nesta sexta-feira (20), na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca. O dia contou com provas de diferentes categorias em duas armas: espada e sabre.
Sabre masculino
Bruno Pekelman confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro no sabre masculino. O atleta do Pinheiros (SP) somou cinco vitórias nas poules.
No quadro de 16, venceu José Santos (Paulistano-SP) por 15 a 5. Em seguida, superou dois companheiros de equipe do Pinheiros, Erico Patto e Enrico Pezzi, por 15 a 10 e 15 a 11.
O título veio em um duelo equilibrado contra Renato Saliba (Paulistano) e venceu por 15 a 14.
As medalhas de bronze ficaram com Pezzi e Henrique Garrigos (Paulistano).
Espada masculina juvenil
Guilherme Dubiel conquistou o bicampeonato brasileiro ao vencer a categoria juvenil na espada. O atleta do Dourado Esgrima Club (SP), já havia sido campeão por equipes no sub-20, em Porto Alegre, em 2025.
Nesta sexta, Dubiel somou cinco vitórias e uma derrota nas poules. No quadro de 16, venceu Daniel Marin (Paulistano), por 15 a 10. Na fase seguinte, superou Pedro Rocha (Paulistano) por 15 a 13, em um dos duelos mais equilibrados da campanha.
Na semifinal, travou um confronto acirrado contra Pietro Galli (AMK Mestre Kato-PR), vencendo por 15 a 14. Já na final, derrotou Rafael Ribeiro (Paulistano),por 15 a 12.
Galli e Pedro Louzada (Paulistano) dividiram o bronze.
Espada Feminina
Na categoria V40 da espada feminina, Ekaterina Kholmogorova (Círculo Militar-SP) venceu Oriete Covolan (AMK Mestre Kato-PR) no quadro de 8 por 15 a 8.
Já na semifinal, superou Patricia Di Cunto (Paulistano), campeã do V60 com o mesmo placar. Na final, confirmou o título com mais uma vitória por 15 a 8, sobre Fabaina Teixeira (AMK Mestre Kato).
As medalhas de bronze ficaram com a argentina Noel Maria de Armas e Di Cunto.
Na categoria V50, Noel Maria das Armas conquistou o título com atuações consistentes. Ela venceu Oriete Covolan, Patricia Di Cunto e Fabiana Teixeira pelos placares de 10 a 5, 10 a 8 e 10 a 8, respectivamente.
O pódio ainda teve Di Cunto e Vânia Oliveira (Baldin Esgrima-SP).
E na categoria V60, Patricia Di Cunto teve grande desempenho. Na semifinal, venceu Oriete Covolan por 10 a 3 e, na decisão, superou Vania Oliveira por 10 a 9, em um duelo equilibrado.
A terceira posição foi dividida por Covolan e Cledola Tello (Romão Gomes Esgrima-MG).