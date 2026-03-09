Bruno Fontes relata desafios na vela e destaca valor da experiência: "Faz ter melhores tomadas de decisão"

Bruno Fontes vive fase de transição na carreira. Jeff Botega / Agencia RBS

Com diversos títulos no currículo e uma vida dedicada à vela, Bruno Fontes é um dos principais nomes do esporte brasileiro nas últimas décadas.

E para ter esse brilho, ele precisou lutar contra um dos maiores nomes da história da modalidade, o bicampeão e cinco vezes medalhista olímpico Robert Scheidt.

— Eu sou de uma família que não tem tradição nenhuma na vela. Sou de Florianópolis, antigamente tinha tradição como existe em Porto Alegre, de frequentar os clubes. Eu comecei na Lagoa da Conceição. Minha família era sócia do Lagoa Iate Clube e eu entrei na escolinha (aos 8 anos) e foi amor à primeira vista — disse Bruno, que defendeu o Brasil em três Jogos Olímpicos (Pequim 2008, Londres 2012 e Paris 2024) e foi técnico das equipes de Trinidad e Tobago (Rio 2016) e da China (Tóquio 2020), em outras duas oportunidades.

Confira a entrevista

Bruno Fontes competiu em Porto Alegre, no Centro Sul-Americano de Ilca 7. Jeff Botega / Agencia RBS

O que é a vela pra você?

A vela é um esporte de tomada de decisão, cuidado de material, comunidade, saber respeitar a natureza. Aprender a tomar decisões no risco, se vai pra esquerda, pra direita. A vela não é só um esforço físico, ela é um jogo, com outros adversários e a natureza no meio e isso me chamou atenção. Eu sempre fui praticante de outros esportes, mas a minha vida foi pautada na vela.

Que outros esportes?

Fiz tênis, judô foi meu primeiro esporte, fiz capoeira, um pouco de natação, muito na formação ainda criança.

E que esporte teria escolhido se não fosse a vela?

Talvez futebol.

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Que posição você jogava?

Eu era aquele cabeça de área (hoje, volante) marcador, pegador.

E você leva essa característica pra vela?

Eu levo. No meu barco (Laser, hoje Ilca). Eu competi muitos anos com o Robert Scheidt e cheguei a três Olimpíadas. E esse ímpeto, essa vontade de querer sempre fazer o melhor, ter paciência, estar sempre buscando (resultado) foi formando meu caráter.

Tem um brincadeira que a galera faz comigo: "We Don't Stop" ("Nós não paramos", em tradução livre) e hoje aso 46 anos ainda sigo competindo em alto nível. A gente é bom naquilo que ama, que faz repetidas vezes e não vê a idade como uma limitação, mas como um plus de saber que a experiência faz ter melhores tomadas de decisão e cabe ao atleta se cuidar e entender que talvez não performe tanto, mas que vão ter alguns atalhos (por onde) vai conseguir fazer.

Bruno tem Instituto onde busca formar e fomentar jovens atletas. Jeff Botega / Agencia RBS

Vela tem conexão com a vida, tomadas de decisão diárias. Nesse período o que você adquiriu que tenta passar para os jovens?

Nós vivemos em um momento em que é tudo muito rápido, espontâneo. É uma geração muito ansiosa, que tem muitas opções e toma decisões muito rápido. E o esporte bate na tecla do processo, da dedicação, paciência, de que se você quer ser bom em qualquer esporte serão necessárias muitas horas (de dedicação).

Você vai perder muito mais do que ganhar. Qualquer campeão, em qualquer esporte, perdeu muito mais do que ganhou e o vencedor será o perdedor que tentou apenas mais uma vez. Eu tento mostrar que é uma jornada longa, difícil e de paciência. A gente tem que saber o que gosta de fazer e se o jovem quiser nessa jornada vai ter que ter paciência, clareza no que está fazendo e entender suas fraquezas, fortalezas. É um esporte (vela) de tomada de decisão, físico, mental, tático, técnico.

O vencedor será o perdedor que tentou apenas mais uma vez BRUNO FONTES velejador brasileiro em três Jogos Olímpicos.

São muitas variáveis e precisamos entender que somos muito bons em algumas, que em algum momento vão valer, e que em outros momentos tua fraqueza vai contar muito e é minimizar o negativo pra vivenciar melhor os momentos que o esporte dá a possibilidade de vencer e celebrar.

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O esporte sempre é um número. Você pode ser um bom engenheiro, arquiteto, médico e se você for sempre competente não precisa ser o melhor. Mas no esporte não, ele te dá um carimbo e você é o (número) 1,2,3 e vai limando (eliminando) muito. E é por isso que são poucos, ainda mais no Brasil, que enxergam o esporte como uma profissão, porque somos comparados todos o dias. No futebol e em qualquer esporte, no noticiário, (esse, aquele) já não serve mais. Então tem que ter um mental muito forte.

Como você vê a renovação da vela brasileira?

Bruno disputou os Jogos de Paris em 2024. Wander Roberto / COB/Divulgação

Eu vejo que o esporte é ímpar, é único na formação do caráter de qualquer pessoa, seja por processos, convivência. Mas em um segundo passo, a partir dos 16 anos, em que você já vislumbra uma carreira, no Brasil, temos que entender que ou você é um atleta fora da curva, como Guga (Kuerten), (Gabriel) Medina, Torben Grael, em que o apoio institucional (patrocínio) chega naturalmente, ou se você é um cara como eu, que é muito mais trabalho do que talento, (você) tem que ter uma via empreendedora pra se comunicar, representar algum valor para que uma marca te usar (patrocinar) aí poder ter uma jornada a longo prazo.

O início no esporte é único, ele é formação de caminhos, de pilares, para qualquer profissão. Mas a partir do momento em que você escolhe ser atleta, você precisa dessa via empreendedora, como se fosse uma empresa. Saber fazer calendário, palnejar custos, kit mídia e isso é difícil. E se não sabe tem que aprender pra fazer uma carreira longa.

O que é o Instituto Bruno Fontes?

Eu tive uma carreira muito difícil. Eu tive o "azar" e a sorte de velejar contra o Robert Scheidt, que na minha opinião foi o maior atleta de todos os tempos, pelas conquistas, longevidade. E eu fiquei muito à sombra dele e tive muita dificuldade do apoio (patrocínio) e na minha jornada eu fui aprendendo algumas coisas e hoje eu vejo o Instituto (Bruno Fontes) como uma ferramenta.

Eu tive o "azar" e a sorte de velejar contra o Robert Scheidt BRUNO FONTES Velejador brasileiro sobre a carreira.

Eu quero trabalhar três vias. Um é a formação de um projeto social, não só para a vela, mas (visando) atividade física. Usar as leis de incentivo fiscal para captar recursos e ajudar atletas que estão iniciando até quem já está performando (alto nível) e fazer eventos para fomentar o esporte.

Eu sou uma pessoa que consegue lidar bem com gestão, números, estou fazendo a "passos de tartaruga" (lentamente) essa transição de atleta, técnico e agora estou num momento onde eu digo que sou um "Free Sailor" (Marinheiro livre), porque não estou mais vislumbrando uma campanha olímpica, estou desfrutando e vivendo do que eu criei (conquistei), com alguns parceiros, iniciando essa jornada do Instituto, que pode ser o meu legado.