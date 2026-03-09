Esportes

Entrevista
Notícia

Bruno Fontes relata desafios na vela e destaca valor da experiência: "Faz ter melhores tomadas de decisão"

Velejador disputou três Olimpíadas e agora atua na formação de jovens atletas por meio de seu instituto social

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS