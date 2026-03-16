Brentford cede empate contra lanterna Wolves no encerramento da 30ª rodada da Premier

O Wolverhampton, lanterna da Premier League, reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 contra o Brentford na última partida da 30ª rodada do campeonato inglês, nesta segunda-feira (16).
Os 'Wolves', comandados pelo técnico Rob Edwards, ficaram atrás no placar após os gols marcados pelo lateral-direito italiano Michael Kayode e pelo centroavante brasileiro Igor Thiago no Gtech Community Stadium.
Mas o atacante Adam Armstrong diminuiu o placar pouco antes do intervalo, e o nigeriano Arokodare garantiu o empate para o Wolverhampton na reta final.
Arokodare quase deu a vitória ao Wolves, mas cabeceou na trave momentos depois de marcar o gol de empate.
Os 'Wolves' permanecem invictos em seus últimos três jogos do campeonato, após duas vitórias surpreendentes contra Aston Villa e Liverpool. No entanto, a equipe segue praticamente rebaixada: está 10 pontos atrás da zona de permanência na Premier League no momento em que restam apenas oito rodadas para o fim do campeonato.
Já o Brentford, sétimo colocado, desperdiçou uma chance de reforçar sua surpreendente campanha por uma vaga em competições europeias.
O time comandado pelo técnico Keith Andrews está três pontos atrás do Chelsea (6º) e quatro atrás do Liverpool (5º) após não conseguir uma vitória que o colocaria na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.
--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês:
Sábado, 14 de março
Sunderland - Brighton 0 - 1
Burnley - AFC Bournemouth 0 - 0
Chelsea - Newcastle 0 - 1
Arsenal - Everton 2 - 0
West Ham - Manchester City 1 - 1
Domingo, 15 de março
Crystal Palace - Leeds 0 - 0
Manchester United - Aston Villa 3 - 1
Nottingham - Fulham 0 - 0
Liverpool - Tottenham 1 - 1
Segunda-feira, 16 de março
Brentford - Wolverhampton 2 - 2
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39
2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32
3. Manchester United 54 30 15 9 6 54 41 13
4. Aston Villa 51 30 15 6 9 40 37 3
5. Liverpool 49 30 14 7 9 49 40 9
6. Chelsea 48 30 13 9 8 53 35 18
7. Brentford 45 30 13 6 11 46 42 4
8. Everton 43 30 12 7 11 34 35 -1
9. Newcastle 42 30 12 6 12 43 43 0
10. AFC Bournemouth 41 30 9 14 7 44 46 -2
11. Fulham 41 30 12 5 13 40 43 -3
12. Brighton 40 30 10 10 10 39 36 3
13. Sunderland 40 30 10 10 10 30 35 -5
14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2
15. Leeds 32 30 7 11 12 37 48 -11
16. Tottenham 30 30 7 9 14 40 47 -7
17. Nottingham 29 30 7 8 15 28 43 -15
18. West Ham 29 30 7 8 15 36 55 -19
19. Burnley 20 30 4 8 18 32 58 -26
20. Wolverhampton 17 31 3 8 20 24 54 -30
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* AFP