Brentford cede empate contra lanterna Wolves no encerramento da 30ª rodada da Premier

O Wolverhampton, lanterna da Premier League, reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 contra o Brentford na última partida da 30ª rodada do campeonato inglês, nesta segunda-feira (16).

Os 'Wolves', comandados pelo técnico Rob Edwards, ficaram atrás no placar após os gols marcados pelo lateral-direito italiano Michael Kayode e pelo centroavante brasileiro Igor Thiago no Gtech Community Stadium.

Mas o atacante Adam Armstrong diminuiu o placar pouco antes do intervalo, e o nigeriano Arokodare garantiu o empate para o Wolverhampton na reta final.

Arokodare quase deu a vitória ao Wolves, mas cabeceou na trave momentos depois de marcar o gol de empate.

Os 'Wolves' permanecem invictos em seus últimos três jogos do campeonato, após duas vitórias surpreendentes contra Aston Villa e Liverpool. No entanto, a equipe segue praticamente rebaixada: está 10 pontos atrás da zona de permanência na Premier League no momento em que restam apenas oito rodadas para o fim do campeonato.

Já o Brentford, sétimo colocado, desperdiçou uma chance de reforçar sua surpreendente campanha por uma vaga em competições europeias.

O time comandado pelo técnico Keith Andrews está três pontos atrás do Chelsea (6º) e quatro atrás do Liverpool (5º) após não conseguir uma vitória que o colocaria na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado, 14 de março

Sunderland - Brighton 0 - 1

Burnley - AFC Bournemouth 0 - 0

Chelsea - Newcastle 0 - 1

Arsenal - Everton 2 - 0

West Ham - Manchester City 1 - 1

Domingo, 15 de março

Crystal Palace - Leeds 0 - 0

Manchester United - Aston Villa 3 - 1

Nottingham - Fulham 0 - 0

Liverpool - Tottenham 1 - 1

Segunda-feira, 16 de março

Brentford - Wolverhampton 2 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 54 30 15 9 6 54 41 13

4. Aston Villa 51 30 15 6 9 40 37 3

5. Liverpool 49 30 14 7 9 49 40 9

6. Chelsea 48 30 13 9 8 53 35 18

7. Brentford 45 30 13 6 11 46 42 4

8. Everton 43 30 12 7 11 34 35 -1

9. Newcastle 42 30 12 6 12 43 43 0

10. AFC Bournemouth 41 30 9 14 7 44 46 -2

11. Fulham 41 30 12 5 13 40 43 -3

12. Brighton 40 30 10 10 10 39 36 3

13. Sunderland 40 30 10 10 10 30 35 -5

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 32 30 7 11 12 37 48 -11

16. Tottenham 30 30 7 9 14 40 47 -7

17. Nottingham 29 30 7 8 15 28 43 -15

18. West Ham 29 30 7 8 15 36 55 -19

19. Burnley 20 30 4 8 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 17 31 3 8 20 24 54 -30

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