Brasília recebe Campeonato Mundial de Marcha Atlética com 40 países confirmados

Mundial de Marcha Atlética Caixa será disputado em Brasília. World Athletics / Divulgação

O Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será realizado em Brasília, no dia 12 de abril, terá a participação de 333 atletas (180 homens e 153 mulheres) de 40 países. A confirmação foi feita pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo).

A equipe brasileira terá 26 atletas: cinco mulheres e cinco homens na maratona (42,195 km), cinco mulheres e cinco homens na meia maratona (21,0975 km), e três mulheres e três homens nos 10 km da categoria sub-20.

"Os inscritos na meia maratona masculina são liderados pelo campeão mundial dos 20 km, Caio Bonfim, que encabeça a equipe do país anfitrião. Competindo em casa, em Brasília, ele (Caio) enfrentará o bicampeão mundial Toshikazu Yamanishi, do Japão, bem como os três primeiros colocados dos 20 km na última edição deste campeonato – o sueco Perseus Karlström, medalhista de bronze mundial, o espanhol Paul McGrath e seu compatriota Diego García Carrera" publicou a World Athetics.

A maratona masculina também trará a Brasília várias medalhistas em campeonatos mundiais, como o canadense Evan Dunfee, campeão mundial dos 35 km, o italiano Massimo Stano, campeão olímpico dos 20 km (Tóquio-2021), o japonês Hayato Katsuki, recordista mundial e bronze mundial nos 35 km e o alemão Christopher Linke, detentor de múltiplos recordes.

Já na meia maratona feminina, a peruana Kimberly García, bicampeã mundial em 2022, e a polonesa Katarzyna Zdzieblo, prata mundial em ambas as distâncias na mesma edição de 2022, e a campeã espanhola Antia Chamosa.

Segundo a World Athletics a brasileira Viviane Lyra, atleta olímpica, campeã sul-americana dos 20 km, competindo em casa dentre os destaques da maratona feminina e também a equatoriana Paula Torres, medalhista de bronze mundial nos 35 km, e a italiana Eleonora Giorgi, medalhista de bronze mundial em 2019, também serão atrações no evento.



