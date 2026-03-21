Brasileiros são eliminados nas quartas de final do Aberto do Paraguai

Os brasileiros João Lucas Reis e Pedro Boscardin foram eliminados nas quartas de final do Aberto do Paraguai, torneio Challenger com premiação total de US$ 107 mil (R$ 558,6 mil) e que oferece 75 pontos no ranking mundial da ATP ao campeão.
Nesta sexta-feira (20), João Lucas, que era o cabeça de chave número 5, foi derrotado pelo uruguaio Franco Roncadelli, de virada, parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.
Com a campanha, o pernambucano vai ganhar quatro posições no ranking mundial e chegar ao 207º lugar, 20 posições acima de seu melhor resultado.
Roncadelli, que nas oitavas havia derrotado o paraguaio Daniel Vallejo, principal favorito do torneio, agora vai enfrentar o peruano Juan Pablo Varillas, que passou pelo argentino Álex Barrena, cabeça 4, por /1 e 7/6 (8/6).
Já catarinense Pedro Boscardin caiu para o italiano Gianluca Cadenasso, por 2 a 0 (6/1 e 6/3).
Mesmo derrotado, Boscardin subirá oito colocações no ranking da ATP e passará a ocupar a 233ª colocação, a melhor de sua carreira.
Na semifinal, Cadenasso enfrentará o argentino Lautaro Midón, que surpreendeu o português Jaime Faria, segundo cabeça de chave, e fez 2 a 1. parciais de 7/6 (11/9), 3/6 e 6/3.