Brasileiros Matheus Lima e Erik Cardoso avançam para as semifinais do Mundial de Atletismo Indoor

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Matheus Lima (D) superou Jereem Richards (E), de Trinidad e Tobago, na eliminatória dos 400 metros. WOJTEK RADWANSKI / AFP

O 21º Campeonato Mundial Indoor de Atletismo começou nesta sexta-feira (20), com a participação de 19 brasileiros.

Nas eliminatórias dos 400 metros rasos, Matheus Lima ganhou a primeira das seis baterias e com o tempo de 46seg09 foi o quinto colocado no geral, garantindo vaga nas semifinais.

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Já Emerson Vieira, que estreou em mundiais, fez 47seg41 (sua melhor marca pessoal), terminou em quarto na sexta série eliminatória e ficou em 23º lugar no geral, sem se classificar para as semifinais.

As semifinais acontecem ainda nesta sexta, a partir das 16h44 (de Brasília).

Erik Cardoso avança nos 60 metros

A prova mais rápida da competição indoor é a disputa dos 60 metros rasos masculino e Erik Cardoso garantiu classificação para as semifinais, com o tempo de 6seg64, que lhe rendeu o terceiro lugar na sétima bateria e a 27ª posição geral.

Erik, que é recordista brasileiro e sul-americano da prova, garantiu a vaga de forma direta, já que os três melhores de cada série eliminatória mais os três melhores tempos passaram de fase.

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Por conta desse regulamento, o atual campeão sul-americano Gabriel Garcia acabou eliminado. Quarto na quinta série classificatória, com 6seg63, ele foi o 25º do ranking geral, mas não conseguiu sua vaga para as semifinais, que será disputadas ainda nesta sexta, a partir das 16h16 (de Brasília), assim como a final programada para ocorrer uma hora depois.

Brasileiras eliminadas nos 400 metros

Nos 400 metros rasos feminino, as brasileiras foram as duas últimas colocadas no geral, mesmo estabelecendo as melhores marcas pessoais.

Rita de Cássia Ferreira fez 55seg50 e foi a 30ª e última no geral, uma posição à frente de Júlia Ribeiro, que marcou 54seg35.

Balotelli é último no heptatlo

Balotelli não teve bom desempenho no começo do heptatlo. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O primeiro brasileiro a entrar na pista foi José Fernando Ferreira, o Balotelli, que disputou as três primeiras provas do heptatlo.

Nos 60 metros rasos, ele fez 7seg03 e foi o 11º colocado. Logo depois veio o salto em distância e Balotelli foi o 14º e último, com 6m95cm. A terceira prova foi o arremesso de peso e o brasileiro obteve 13m77, como melhor resultado em três tentativas, e acabou com o 13º lugar.

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Balotelli é o último na classificação geral com 2.388 pontos. A liderança é do suíço Simon Ehammer, que tem 2.876 nas três provas realizadas.

Guilherme Orenhas não passa nos 800 metros

Na tradicional prova dos 800 metros rasos masculino, Guilherme Orenhas foi o último da segunda bateria, com 1min47seg75 (recorde pessoal) e terminou na 27ª posição, sendo eliminado na primeira fase.