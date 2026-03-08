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Brasileiros garantem posições de destaque no biatlo dos Jogos Paralímpicos de Inverno

Elena Sena foi 11ª na prova feminina e Guilherme Rocha terminou em 16º entre os homens no biatlo sitting.

André Silva

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