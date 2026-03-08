Brasileiros garantem posições de destaque no biatlo dos Jogos Paralímpicos de Inverno

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Elena fez boa prova e ficou muito perto do top 10. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Os brasileiros voltaram a competir neste domingo (8), nos Jogos Paralímpicos de Inverno, com três atletas na prova individual do biatlo da classe sitting (atletas que competem sentados), no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, nas Dolomitas italianas.

A paulista Elena Sena foi a 11ª colocada na prova feminina de 12,5 km. A atleta de 22 anos chegou a ocupar a sexta colocação na primeira volta, mas falhou nos trechos de tiro. Ela terminou com o tempo de 54min36s8.

— Estou contente com a forma como esquiei. Sou esportista desde cedo, mas os esportes de neve me proporcionaram o sentimento de pertencer, por isso, mesmo que os tiros não tenham sido como esperava, saio com o coração quentinho — disse Elena em entrevista ao SporTV.

A sul-coreana Yunji Kim, de apenas 19 anos, venceu a prova com o tempo de 38min00seg1, desbancando grandes nomes da modalidade, como Oksana Masters, dos Estados Unidos que terminou em quarto, e a chinesa Shan Yilin, campeã paralímpica em Pequim 2022, que amargou a sétima colocação.

Em um grande desempenho, a alemã Anja Wicker, que cruzou a linha com tempo de 12seg8 acima da asiática, ficou com a prata. O pódio ainda teve a estadunidense Kendall Gretsch, vice-campeã em Pequim 2022.

Masculino

Guilherme Rocha, em ação no biatlo, nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Na prova masculina de 12,5 km, o paulista Guilherme Rocha terminou na 16ª colocação, com o tempo de 42min30seg9.

— Hoje, estou satisfeito com meu esqui. A questão da neve estava a mesma coisa em relação a ontem [instável, por conta do calor], um pouco melhor. Infelizmente, vacilei errando três tiros [de 20] e não fiquei entre os dez melhores, que era a meta. Eu estava bem confiante, mas vacilei na técnica na hora do tiro nas primeiras paradas. Depois, consegui me concentrar e melhorar nas duas últimas — comentou Guilherme.

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Outro brasileiro na prova, Robelson Lula foi o 26º colocado, com 48min54seg9.

— Na chegada eu caí, já estava cansado, exausto, com ânsia de vômito. Eu pensei em me deitar para me recuperar, mas, mesmo assim, demorou um pouco, uns cinco minutos, para voltar a me sentir bem de novo — disse Robelson.

O ouro foi para o chinês Zixu Liu, bronze nesta prova em Pequim 2022. Ele concluiu o percurso em 34min38seg11, uma diferença de 28 segundos para seu compatriota Zhongwu Mao, que levou a prata.