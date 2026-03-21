Brasileiros ficam longe do pódio no Mundial Indoor de Atletismo

Em sua segunda final consecutiva dos 400 metros em um Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, o cearense Matheus Lima finalizou em sétimo lugar, neste sábado (21), em Kujawy Pomorze, na Polônia.
O atleta do Pinheiros (SP) correu a primeira das duas baterias em 46seg17 e foi o terceiro. Mas na soma dos tempos das duas séries caiu para sétimo, uma posição abaixo da obtida por ele em Nanjing, na China, em 2025.
Matheus deixa a Polônia com um novo recorde brasileiro e sul-americano (45seg71), conquistado nas semifinais.
A medalha de ouro ficou com o canadense Christopher Morales Williams, que marcou 44seg76, para vencer a segunda bateria e ainda estabelecer um novo recorde do campeonato.
O pódio ainda teve o estadunidense Khaleb McRae, prata com 45seg03, e Jareem Richards, de Trinidad e Tobago, que levou o bronze com 45seg39, sua melhor marca na temporada.
Balotelli termina em último no heptatlo
O brasileiro José Fernando Ferreira (Praia Clube-MG), o Balotelli, foi o 12º colocado dos 1000 metros, última prova do heptatlo.
Com o resultado, ele terminou o evento com um total de 5.627 pontos e foi o 12º e último entre os que completaram as sete provas, ficando à frente apenas do francês Makenson Gletty e do italiano Dario Dester, que não chegaram ao final dos dois dias de disputa.
A medalha de ouro foi conquistada pelo suíço Simon Ehammer, que repetiu o título de 2024. Na Polônia ele somou 6.670 pontos e estabeleceu um novo recorde mundial.
O pódio foi completado pelos estadunidenses Heath Baldwin (6.337) e Kyle Garland (6.245).
Ana Carolina Azevedo termina em 12º nos 60 metros
Em seu terceiro Mundial Indoor, Ana Carolina Azevedo (Pinheiros) disputou a semifinal dos 60 metros pela primeira vez, mas não conseguiu um lugar na final.
Após marcar 7seg17, nas eliminatórias, ela fez 7seg15, na segunda bateria semifinal, e terminou em quarto lugar. No geral, ela finalizou na 12ª posição.
Já sua companheira de clube, Gabriela Mourão, foi a quinta colocada da sua série eliminatória, com 7seg31, e terminou em 32º lugar entre as 51 velocistas.
Thiago Ornelas para na semifinal dos 60 metros com barreiras
Em seu primeiro Mundial Indoor, Thiago Ornelas (Atletismo de Taubaté-SP) fez 7seg69, nas eliminatórias, e avançou com o 22º melhor tempo.
Na semifinal, ele finalizou em último na terceira série, com 7seg68, e acabou com o 19º lugar na classificação geral.
Já Eduardo de Deus (Praia Clube) fez 7seg77, nas eliminatórias, e não conseguiu avançar para a semifinal. No geral, ele foi o 31º da primeira fase.