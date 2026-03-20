Brasileiros avançam nas simples e duplas no Aberto do Paraguai

O Brasil terá dois representantes nas quartas de final do Aberto do Paraguai, torneio Challenger com premiação total de US$ 107 mil (R$ 558,6 mil) e que oferece 75 pontos no ranking mundial da ATP ao campeão.
Nesta quinta-feira (19), João Lucas Reis venceu o argentino Valerio Aboian, com um duplo 6/3.
Cabeça de chave número 5, o pernambucano aguarda o vencedor do confronto entre o paraguaio Daniel Vallejo, principal favorito, e o uruguaio Franco Roncadelli, para conhecer seu adversário.
Já o catarinense Pedro Boscardin se classificou ao derrotar o peruano Conner Huertas por 2 a 0, com um duplo 6/2.
Nas quartas, ele vai encarar o o italiano Gianluca Cadenasso, que bateu o argentino Luciano Ambrogi por 6/1 e 6/4.
Duplas
Na chave de duplas, o paulista Marcelo Zormann e o argentino Mariano Kestelboim se classificaram para as semifinais sem jogar. Eles foram beneficiados pela desistência da parceria 100% argentina de Luciano Ambrogi e Lautaro Midón.
Os adversários de Zormann e Kestelboim nas semifinais serão os vencedores os peruanos Arklon Huertas e Conner Huertas, que derrotaram os brasileiros Breno Braga e Victor Braga, com um duplo 6/2.
Luís Brito e Bruno Oliveira se garantiram na outra semifinal, ao derrotarem os locais Hernando Escurra e Alex Nuñez, por 7/5, 1/6 e 10/2 e agora esperam a definição da partida entre os principais favoritos, os estadunidense Mac Kiger e Reese Stalder e a parceria do argentino Guido Justo e do uruguaio Franco Roncadelli.
