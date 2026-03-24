Brasileiro Lucas Pinheiro Braathen é campeão da Copa do Mundo de Slalom Gigante

Lucas Pinheiro e o Globo de Cristal. CORNELIUS POPPE / NTB / AFP

Lucas Pinheiro Braathen voltou a fazer história para o esporte brasileiro. Nesta terça-feira (24), venceu a última etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em Lillehammer, na Noruega, e se sagrou campeão da temporada, levando o cobiçado Globo de Cristal.

— Entrei nessas finais sabendo que poderia ganhar o Globo de Cristal ou sair com zero. Eu tinha tudo a perder. Ao menos eu consegui esse. Espero inspirar outras pessoas a fazerem qualquer coisa, mesmo nos momentos difíceis — disse Lucas, após a prova.

Líder na primeira descida, com 1min11seg24, Lucas foi o último a descer na segunda rodada, onde seu grande rival da temporada, o suíço Marco Odermatt não participou, após não completar a primeira fase.

Na segunda descida, o brasileiro fez 1min09seg41 e com um total de 2min20seg65 garantiu a primeira posição, superando outro suíço, Loïc Meillard, por 0seg58. O norueguês Atle Lie McGrath terminou com 0seg87 de desvantagem em relação ao líder e acabou na terceira posição.

Assim que completou sua descida, Lucas gritou: "Vamos. É campeão".

— Isso mostra que você tem que seguir o seu sonho. Olhar para esse Globo de Cristal e para a bandeira do Brasil, eu sou muito orgulhoso. Eu dedico a minha família, que eu não posso ver sempre, meu pai, que sempre esteve comigo em todos os momentos, ele sempre acreditou em mim — afirmou o esquiador de 25 anos, que esse ano também foi campeão olímpico do Slalom Gigante.

Histórico

Lucas venceu a etapa final. CORNELIUS POPPE / NTB / AFP

Esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo de Esqui Alpino que o Brasil é campeão, assim como já havia ocorrido nos Jogos de Milão-Cortina.

Lucas agora tem dois Globos de Cristal. Na temporada 2022-2023, ainda como atleta da Noruega, ele foi campeão no Slalom.

Na classificação final, Lucas Pinheiro Braathen somou 547 pontos contra 495 de Marco Odermatt e 486 de Loïc Meillard.