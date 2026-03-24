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Brasileiro Lucas Pinheiro Braathen é campeão da Copa do Mundo de Slalom Gigante

Atleta venceu a etapa final em Lillehammer e tornou-se o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo de esqui alpino

André Silva

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