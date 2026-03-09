Brasileiro é vice e espanhol e britânica conquistam títulos do Park no Mundial de Skate 

A chuva atrapalhou, mas o Campeonato Mundial de Skate, disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, foi encerrado no domingo (8) à noite. O evento ainda era válido pela temporada de 2025.
Os dois últimos eventos foram do Park. No masculino, o espanhol Egoitz Bijueska, atual líder do ranking, e o brasileiro Kalani Konig disputaram o título a cada volta e manobra.
Na final, cada um dos oito finalistas tinha direito a três voltas, valendo a melhor delas. Até formar o Top 5, grupo dos que dariam mais uma volta para que fosse conhecido o campeão.
E nesta última apresentação, Kalani Konig tirou uma nota altíssima, um 94,80, com a torcida explodindo na arquibancada e o amigo Luigi Cini saltando na pista para abraçá-lo.
O catarinense também saltou, para o topo do pódio. Só que ainda faltava a última volta do espanhol. E veio a nota: 95,83.
— Tenho que admitir que, depois da minha volta, pensei que fosse ser campeão mundial hoje. Mas o Egoitz é um moleque que vem andando muito. Tanto que é a segunda vez que é campeão do mundo. Nem tenho o que falar, porque ele também fez uma volta absurda, com muita variação de manobras. Ninguém mandou o ‘Switch’ na linha. Não à toa é o melhor skater do mundo atualmente — reconheceu Kalani.
O estadunidense Tom Schaar garantiu a terceira colocação.
Britânica é campeã no feminino
Já a final do Park feminino consagrou a britânica Sky Brown. E, mais uma vez, a chuva quase evitou que a prova fosse realizada. Ela até chegou a cair novamente no fim, quando a organização decidiu finalizar a competição com apenas duas das três voltas a que cada finalista tinha direito.
Dessa forma, melhor para a britânica de 17 anos, que conquistou seu primeiro título mundial com a nota 88,16. O vice ficou com a japonesa Mizuho Hasegawa, com a estadunidense Minna Stess completando o pódio.
O Brasil não teve nenhuma finalista.
Confira o resultado masculino:
- 1º – Egoitz Bijueska (ESP) – 95,83
- 2º – Kalani Konig (BRA) – 94,80
- 3º – Tom Schaar (USA) – 90,51
- 4º – Taylor Nye (USA) – 88,50
- 5º – Keefer Wilson (AUS) – 86,87
- 6º – Luigi Cini (BRA) – 68,35
- 7º – Gavin Bottger (USA) – 54,16
- 8º – Keegan Palmer (AUS) – 39,65
Confira o resultado feminino:
- 1ª – Sky Brown (GBR) – 88,16
- 2ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 84,36
- 3ª – Minna Stess (USA) – 83,90
- 4ª – Arisa Trew (AUS) – 80,06
- 5ª – Nana Taboulet (FRA) – 75,53
- 6ª – Julia Benedetti (ESP) – 73,86
- 7ª – Lillian Erickson (USA) – 73,13
- 8ª – Cocona Hiraki (JAP) – 72,76