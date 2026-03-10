Cristian Ribera conquista medalha inédita para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno

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Cristian era um dos favoritos da prova. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

O Brasil conquistou sua primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Nesta terça-feira (10), o rondoniense Cristian Ribera, de apenas 23 anos, garantiu a prata na prova do Esqui cross-country sprint classic, classe sitting (atletas que competem sentados), no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, nas Dolomitas italianas.

Em sua terceira participação paralímpica, Cristian confirmou as expectativas e fez uma brilhante prova, onde chegou a ter a liderança, mas nos metros finais foi superado pelo chinês Liu Zixu, que completou em 2min28seg9, ficando 0seg07 à frente do brasileiro. O cazaque Yerbol Khamitov garantiu o bronze.

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Campeão do Mundial e campeão geral da Copa do Mundo da modalidade em 2025, sendo o primeiro brasileira a ganhar o Globo de Cristal, Cristian nasceu com artrogripose, uma doença congênita das articulações das extremidades, e, em busca de tratamento mudou-se de Rondônia para São Paulo.

Ele começou no esporte aos 15 anos e em 2018, nos Jogos Paralímpicos de Pyeonchang, foi sexto colocado na prova de 15km, sendo este o melhor resultado da história brasileira na história do evento. Em Pequim-2022, ele finalizou em oitavo nos 20 km, em Pequim 2022.

Brasileira termina em quinto

Aline ficou no top 5. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Minutos antes da prata de Cristian Ribera, a paranaense Aline Rocha foi outro destaque brasileiro. Com o tempo de 3min21seg00, ela ficou com o quinto lugar na prova feminina do sprint do esqui cross-country, também na classe sitting.

A estadunidense Oksana Masters ficou com a medalha de ouro, com o tempo de 3min07seg1. A sul-coreana Yunji Kim (3min10seg1) e a chinesa Shiyu Wang (3min17seg9) completaram o pódio.

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Elena Sena também participou da prova, terminando na 16ª colocação, com o tempo de 2min57seg52, que não foi suficiente para avançar às semifinais.

Outros brasileiros

O paulista Guilherme Rocha e o paraibano Robelson Lula terminaram respectivamente na 18ª e na 20ª colocação no sprint do esqui cross-country da classe sitting. Já o paulista Wellington da Silva foi o 19º colocado na classe standing (atletas que competem em pé).







