Brasileiras conquistam prata inédita em etapa Challenger do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Thainara e Verena chegaram invictas à decisão. Volleyball World / Divulgação

As brasileiras Verena e Thainara ficaram com a medalha de prata da terceira etapa challenger do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrada neste domingo (29), em Nayarit, no México.

Com cinco vitórias, Verena e Thainara chegaram à decisão invictas, mas encontraram nas chinesas Xinyi Xia, que representou o país nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, e Xu Yan, adversárias que também estavam com 100% e que acabaram demonstrando uma maior regularidade no jogo final, vencendo pro 2 a 1, parciais de 21/18, 16/21 e 17/15.

Thainara, de 24 anos, e Verena, de 29, disputaram em Nayarit apenas o terceiro torneio juntas na carreira. As duas haviam ficado em 17º lugar em João Pessoa e terminaram na nona posição a etapa Challenge de Tlaxcala, também realizada no México, no último final de semana. A medalha em Nayarit foi a primeira de Thainara e a segunda de Verena, que levou o ouro na etapa Futures de Maricá em 2024.