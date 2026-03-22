Brasileira Laura Silva é campeã do torneio challenger de squash na Espanha

Laura e o troféu conquistado na Espanha. EC Pinheiros / Divulgação

A brasileira Laura Silva é campeã do Alizia Txoperena Basque Country PSA Challenge, disputado em Irun, na Espanha.

O torneio faz parte do PSA Squash Tour, equivalente aos circuitos da ATP e WTA do tênis. A competição é de nível Challenger Events 3 e distribuiu US$ 3 mil em prêmios (R$ 15,9 mil) e 60 pontos no ranking mundial, para a campeã.

Na decisão realizada neste domingo (22), Laura venceu a equatoriana Rafaela Albuja por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/7 e 11/9.

— Eu estou muito feliz com mais um título PSA. Foi uma conquista muito importante para mim, pois foram jogos duros e estou feliz de ter conseguido o título e a vitória hoje. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo — festejou Laura, atual número 115 do ranking mundial.

Esta foi a segunda conquista da brasileira na temporada. Antes, ela havia se sagrado campeã do Sul-Americano Juvenil de duplas mistas.

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