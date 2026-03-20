Brasileira Laura Silva avança à semifinal do torneio challenger de squash na Espanha

A brasileira Laura Silva está na semifinal do Alizia Txoperena Basque Country PSA Challenge, que acontece em Irun, na Espanha.
Cabeça de chave número 1, Laura derrotou a britânica Amelie Haworth por 3 a 2, parciais de 11/13, 12/10, 11/8, 4/11 e 11/9, e agora vai em busca de um lugar na decisão.
Número 115 do ranking mundial, ela agora vai encarar outra britânica, Olivia Owens, que fez 3 a 1 (12/10, 11/5, 9/11 e 11/8) sobre a dinamarquesa Caroline Lyng Christiansen.
O torneio na Espanha faz parte do PSA Squash Tour, equivalente aos circuitos da ATP e WTA do tênis. A competição é de nível Challenger Events 3 e oferece US$ 3 mil em prêmios (R$ 15,9 mil) e 60 pontos no ranking mundial, para a campeã.
Estreia em Los Angeles
O squash fará sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Los Angeles em 2028.