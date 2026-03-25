Brasil x França: a nova geração francesa está pronta para dominar o mundo? Assista ao podcast

Kylian Mbappé é um dos líderes da seleção francesa. Olivier CHASSIGNOLE / AFP

A nova geração do futebol francês chega como principal candidata ao título da próxima Copa do Mundo, combinando talento precoce, profundidade de elenco e experiência em alto nível.

Nesta data Fifa de março, a fartura francesa encontra a tradição brasileira. As equipes se enfrentam no Gillette Stadium, nesta quinta-feira (26), às 17h.

Liderados pelo já consagrado Kylian Mbappé, nomes como Eduardo Camavinga, Michael Olise e Hugo Ekitike representam uma nova safra.

A atual geração tem a característica de ser uma potência multiétnica, moldada tanto nas categorias de base quanto nos principais clubes da Europa.

Após o título mundial em 2018 e a campanha consistente em 2022, a Seleção Francesa de Futebol mantém um padrão elevado sob um projeto sólido, reforçando o favoritismo para voltar ao topo do futebol mundial.

Assista ao Deu Liga:

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.