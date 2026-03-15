Brasil vence Mali e ainda tem chances de vaga no Pré-Mundial de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete ainda tem chances de classificação, para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha. Porém, a tarefa não será das mais fáceis.
Neste domingo (14), em Wuhan, na China, o Brasil superou Mali por 76 a 73 e está na quarta posição do Grupo A, com duas vitórias e duas derrotas.
Na última rodada, na terça-feira (17), às 8h30 (de Brasília), a seleção brasileira vai enfrentar a China e até poderá entrar em quadra classificada.
Matemática da classificação
Para que isso ocorra, as brasileiras precisarão torcer para que um desses resultados aconteça: Sudão do Sul vencer Mali, no jogo de abertura da rodada; ou a República Tcheca derrotar a Bélgica, na segunda partida do dia.
Se nenhum resultado favorecer o Brasil, a equipe comandada pela estadunidense Pokey Chatman precisará vencer a anfitriã e já classificada China para garantir seu retorno à Copa do Mundo após 12 anos de ausência.
Destaques contra Mali
A armadora Bella Nascimento foi decisiva no momento da virada, anotando todos os seus 12 pontos no último período e liderando a virada do Brasil, que iniciou o último quarto perdendo por 14 pontos (62 a 48).
Outro destaque foi a pívô Kamilla Cardoso, com um duplo-duplo de 17 pontos e 11 rebotes. Já a ala-pivô Damiris Dantas registrou mais um duplo-duplo, com 16 pontos e 12 rebotes, e foi a autora da cesta da virada do marcador (67 a 66) a 3min26seg do final.
Quem também registrou dígitos duplos em dois fundamentos foi a armadora Alana Gonçalo, com 10 pontos e 10 assistências.
Com 20 pontos e 11 rebotes, a ala-pivô Sika Koné, de Mali, foi a cestinha do jogo.
Outros resultados da rodada:
- Sudão do Sul 64 x 102 Bélgica
- República Tcheca 74 x 84 China
Classificação do Grupo A:
- 1 - Bélgica 8
- 2 - China 7
- 3 - República Tcheca 6
- 4 - Brasil 6
- 5 - Mali 5
- 6 - Sudão do Sul 4
* Bélgica e China já estão classificadas para a Copa do Mundo.
* Duas vagas ainda estão em disputa, entre República Tcheca, Brasil e Mali.
Confira a última rodada:
Terça-feira (17)
- 2h30 - Sudão do Sul x Mali
- 5h30 - Bélgica x República Tcheca
- 8h30 - China x Brasil
* Horário de Brasília