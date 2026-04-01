Brasil vence Croácia (3-1) em amistoso preparatório para Copa de 2026

O Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 nesta terça-feira (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, disputado no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.
A seleção canarinho abriu o placar no final do primeiro tempo com um gol de Danilo Santos (45'+2) e os croatas empataram na segunda etapa por meio de Lovro Majer (84').
O Brasil voltou a ficar em vantagem logo em seguida com um pênalti convertido por Igor Thiago (88') e fechou o placar com um gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos (90'+2).
A equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti deixa assim uma boa impressão ao encerrar esta série de amistosos nos Estados Unidos, após a derrota por 2 a 1 sofrida na última quinta-feira contra a França.
Nesta terça-feira, em um estádio onde as camisas amarelas predominavam nas arquibancadas, o Brasil levou a melhor graças à velocidade de seus atacantes e a uma defesa sólida, que vacilou apenas no lance do gol da Croácia.
Escalações:
Brasil: Bento - Douglas Santos (Kaiki, 76'), Léo Pereira, Marquinhos, Ibañez (Danilo, 61') - Casemiro (Fabinho 61'), Matheus Cunha (Rayan, 76'), Danilo (Andrey Santos, 76') - Vinícius Júnior (Gabriel Martinelli, 67'), João Pedro (Igor Thiago, 67'), Luiz Henrique (Endrick, 76'). Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia: Dominik Livakovic - Ivan Perisic (Marco Pasalic, 69'), Duje Caleta-Car (Marin Pongracic, 60'), Luka Vuskovic (Ivan Smolcic, 82'), Josip Sutalo, Josip Stanisic - Martin Baturina (Lovro Majer, 70'), Petar Sucic (Toni Fruk, 83'), Luka Modric (Mario Pasalic, 60'), Andrej Kramaric (Petar Musa, 60') - Ante Budimir (Nikola Moro, 60'). Técnico: Zlatko Dalic.
* AFP