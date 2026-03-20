Brasil termina em oitavo na disputa por equipes na DTB Pokal de Ginástica Artística

A equipe brasileira em Stuttgart. CBG / Divulgação

A seleção brasileira de ginástica artística masculina terminou na oitava posição, na DTB Pokal, em Stuttgart, na Alemanha.

Nesta quinta-feira (19), Vitaliy Guimarães, Pedro Silvestre, Diogo Soares, Luís Porto e Diogo Paes somaram 232.650 pontos.

A medalha de ouro foi conquistada pelos Estados Unidos, com 246.850. O Japão somou 243.900 e levou a prata e a Itália marcou 243.150 para garantir o bronze.