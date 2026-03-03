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Brasil tem quatro indicados ao Prêmio Laureus 2026; veja nomes

João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem em três categorias da premiação

João Praetzel

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