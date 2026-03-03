Brasil tem quatro indicados ao Prêmio Laureus 2026; veja nomes

O Brasil tem quatro indicados ao Prêmio Laureus, conforme anunciado pela organização nesta terça-feira (3). A premiação, conhecida por ser o "Oscar do Esporte", indicou a skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora ao posto de melhor atleta de ação; o tenista João Fonseca na categoria revelação do ano; e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, concorre entre os esportistas com deficiência.
Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha. No ano passado, Rebeca Andrade venceu na categoria "Retorno do Ano".
Mais nova entre os brasileiros, Rayssa Leal é a mais experiente no prêmio. Essa é a quarta vez que ela é indicada na categoria “Melhor Atleta de Ação” e busca a primeira vitória. No fim de 2025, foi tetracampeã da SLS Supercrown em São Paulo.
Entre seus concorrentes na categoria está Yago Dora. O surfista brasileiro venceu o título mundial da WSL na temporada passada. É sua primeira indicação, assim como a de João Fonseca, que venceu dois títulos em seu primeiro ano completo no circuito da ATP. O tenista brigará pelo prêmio na categoria "Revelação".
O paratleta Gabriel Araújo também é estreante no evento. Ela concorrerá na categoria “melhor atleta com deficiência” por seu desempenho no Mundial de Natação Paralímpica na temporada passada.
Veja todos os indicados às categorias do Laureus 2026
Melhor Atleta Homem do Ano
- Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis
- Ousmane Dembélé (França) – futebol
- Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara
- Marc Márquez (Espanha) – motociclismo
- Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo
- Jannik Sinner (Itália) – tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano
- Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol
- Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo
- Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo
- Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação
- Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo
- Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis
Melhor Equipe do Ano
- Seleção feminina de futebol da Inglaterra
- Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)
- Seleção feminina de críquete da Índia
- McLaren – Fórmula 1
- Oklahoma City Thunder – NBA
- Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)
Revelação do Ano
- João Fonseca (Brasil) – tênis
- Désiré Doué (França) – futebol
- Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete
- Luke Littler (Reino Unido) – dardos
- Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1
- Yu Zidi (China) – natação
Retorno do Ano
- Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis
- Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo
- Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe
- Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo
- Leah Williamson (Reino Unido) – futebol
- Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta nos Esportes de Ação
- Yago Dora (Brasil) – surfe
- Rayssa Leal (Brasil) – skate
- Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona
- Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard
- Molly Picklum (Austrália) – surfe
- Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta com Deficiência
- Gabriel Araújo (Brasil) – natação
- Simone Barlaam (Itália) – natação
- Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo
- Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo
- David Kratochvíl (República Tcheca) – natação
- Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância
Prêmio Esporte para o Bem
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
- Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
- Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
- MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
- Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
- Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.