Brasil tem quatro indicados ao Prêmio Laureus 2026; veja nomes

Brasileiros foram indicados ao "Oscar do Esporte". Montagem sobre fotos de William West, Street League Skateboarding, Ed Sloane e Julien de Rosa / AFP, Street League Skateboarding, Divulgação e World Surf League

O Brasil tem quatro indicados ao Prêmio Laureus, conforme anunciado pela organização nesta terça-feira (3). A premiação, conhecida por ser o "Oscar do Esporte", indicou a skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora ao posto de melhor atleta de ação; o tenista João Fonseca na categoria revelação do ano; e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, concorre entre os esportistas com deficiência.

Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha. No ano passado, Rebeca Andrade venceu na categoria "Retorno do Ano".

Mais nova entre os brasileiros, Rayssa Leal é a mais experiente no prêmio. Essa é a quarta vez que ela é indicada na categoria “Melhor Atleta de Ação” e busca a primeira vitória. No fim de 2025, foi tetracampeã da SLS Supercrown em São Paulo.

Entre seus concorrentes na categoria está Yago Dora. O surfista brasileiro venceu o título mundial da WSL na temporada passada. É sua primeira indicação, assim como a de João Fonseca, que venceu dois títulos em seu primeiro ano completo no circuito da ATP. O tenista brigará pelo prêmio na categoria "Revelação".

O paratleta Gabriel Araújo também é estreante no evento. Ela concorrerá na categoria “melhor atleta com deficiência” por seu desempenho no Mundial de Natação Paralímpica na temporada passada.

Veja todos os indicados às categorias do Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis

Ousmane Dembélé (França) – futebol

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Marc Márquez (Espanha) – motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo

Jannik Sinner (Itália) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano

Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

Melhor Equipe do Ano

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren – Fórmula 1

Oklahoma City Thunder – NBA

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)

Revelação do Ano

João Fonseca (Brasil) – tênis

Désiré Doué (França) – futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete

Luke Littler (Reino Unido) – dardos

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1

Yu Zidi (China) – natação

Retorno do Ano

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis

Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) – futebol

Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação

Yago Dora (Brasil) – surfe

Rayssa Leal (Brasil) – skate

Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard

Molly Picklum (Austrália) – surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta com Deficiência

Gabriel Araújo (Brasil) – natação

Simone Barlaam (Itália) – natação

Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) – natação

Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância

Prêmio Esporte para o Bem

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.