Brasil perde para França (2-1) em amistoso preparatório para Copa

A França, comandada pelo astro Kylian Mbappé, venceu o Brasil por 2 a 1 em amistoso disputado nesta quinta-feira (26) nos Estados Unidos.
Mbappé abriu o placar aos 32 minutos e Hugo Ekitike ampliou para os 'Bleus' no segundo tempo (65') no Gilette Stadium, em Foxborough, Massachusetts.
Embora Bremer tenha descontado minutos depois (78'), o sinal de alerta continua ligado na Seleção, que atuou com um jogador a mais desde a expulsão do zagueiro francês Dayot Upamecano no início do segundo tempo (55'), mas não conseguiu evitar a derrota.
O 56º gol de Mbappé pela seleção francesa deixou claro que sua lesão no joelho esquerdo ficou para trás, com uma arrancada na qual mostrou explosão e velocidade.
Após uma roubada de bola no meio-campo, Aurélien Tchouaméni lançou o atacante do Real Madrid, que foi mais rápido que Bremer e Léo Pereira e finalizou por cima do goleiro Ederson.
Mbappé agora está a um gol de igualar Olivier Giroud como o maior artilheiro da história dos 'Bleus'.
A entrada de Luiz Henrique no segundo tempo, após uma lesão de Raphinha, revitalizou o Brasil, que ficou em vantagem numérica depois do cartão vermelho para Upamecano por uma falta sobre o lateral-direito Wesley na entrada da área.
O técnico Didier Deschamps ajustou a equipe francesa com as entradas de Maxence Lacroiz, sacrificando Dembélé, e de N'Golo Kanté.
Em um contra-ataque, Ekitike fez o segundo após um bonito passe de Olise. O atacante do Liverpool finalizou de cavadinha na saída de Ederson.
Minutos depois, Bremer fez o gol brasileiro após desviar um chute de Luiz Henrique na área.
Na próxima terça-feira, o Brasil fará mais um amistoso, desta vez contra a Croácia, enquanto a França volta a campo no domingo contra a Colômbia.
- Escalações:
Brasil: Ederson - Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos - Casemiro (Gabriel Sara, 84'), Andrey Santos (Danilo, 71') - Raphinha (Luiz Henrique, 46'), Matheus Cunha (Igor Thiago, 71'), Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli (João Pedro, 62'). Técnico: Carlo Ancelotti.
França: Mike Maignan - Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández - Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni (N'Golo Kanté, 58') - Ousmane Dembélé (Maxence Lacroix, 58'), Michael Olise (Maghnes Akliouche, 90'), Hugo Ekitike (Désiré Doué, 66') - Kylian Mbappé (Marcus Thuram, 66'). Técnico: Didier Deschamps.
* AFP