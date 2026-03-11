Brasil perde para Bélgica na estreia do Pré-Mundial de Basquete Feminino

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Débora Costa enfrenta marcação da belga Elise Ramette CN-STR / AFP / AFP

A seleção brasileira feminina foi derrotada pela Bélgica na estreia do Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete. Em Wuhan, na China, as atuais campeãs europeias venceram por 99 a 70.

Desde o início do jogo, as belgas conseguiam impor seu ritmo ofensivo e aproveitar as oportunidades para construir vantagem no placar. O primeiro período terminou com as europeias liderando em 23 a 12.

O Brasil tentou reagir e encontrou dificuldades diante da intensidade e da eficiência do ataque belga, que marcou 35 pontos no segundo quarto, ampliando a diferença de 11 para 24 pontos (58 a 34).

Nos dois últimos períodos, o placar ficou mais equilibrado em virtude da rotatividade de jogadoras, mas mesmo assim a Bélgica ainda ampliou sua liderança em mais cinco pontos, definindo o resultado final.

Destaques

Damiris marcou 13 pontos para o Brasil. CN-STR / AFP

A ala Bella Nascimento, do Clube União Sportiva (Portugal), foi a principal pontuadora da equipe brasileira, com 16 pontos, além de quatro assistências. A ala-pivô Damiris Dantas, do Botas Spor Adana (Turquia), anotou 13 pontos e apanhou seis rebotes, enquanto pivô Kamilla Cardoso, do Guangdong Vermilion Birds (China), contribuiu com 10 pontos.

Na Bélgica, a pivô Kyara Linskens, que atua no Dynamo Kursk, da Rússia, com 17 pontos e oito rebotes. A ala Antonia Delaere, do Emlak Konut Spor Kulübü, fez 14 pontos, um mais que a ala-pivô Emma Meesseman, que defende o turco Fenerbahçe.

Próximo jogo

Maria Gakdeng é destaque do Sudão do Sul, próximo adversário do Brasil. FIBA / Divulgação

A seleção brasileira voltará à quadra para enfrentar o Sudão do Sul, na quinta-feira, às 2h30 (horário de Brasília). A CazéTV anuncia a transmissão.

Na primeira rodada, as sudanesas perderam para a República Tcheca por 89 a 52. A pivô Maria Gakdeng, do Sudão, com 21 pontos e nove rebotes foi a cestinha da partida.

Sede do torneio, a China começou derrotando Máli por 81 a 68, com destaque para o duplo-duplo da pivô Yueru Li, do Dallas Wings, da WNBA, com 21 pontos e 11 rebotes.

Formato do torneio

O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.



