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Brasil perde para Bélgica na estreia do Pré-Mundial de Basquete Feminino

Bélgica dominou o jogo desde o início e venceu por 99 a 70 na estreia do Pré-Mundial, em Wuhan

André Silva

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