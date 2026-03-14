Brasil perde para a República Tcheca e se complica no Pré-Mundial de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete viu suas chances de classificação, para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha, ficarem reduzidas ao perder, neste sábado (14), para a República Tcheca por 84 a 65, em sua sua terceira partida no Grupo A do Pré-Mundial, que acontece em Wuhan, na China.
Com o resultado, o Brasil está em quinto lugar. Apenas os três melhores, além da Bélgica, atual campeã europeia, mas que disputa o torneio, se classificam.
Para ainda sonhar com uma vaga, o time comandado pela estadunidense Pokey Chatman precisa vencer o Máli, no domingo (15), às 2h30 (de Brasília). No momento, as africanas estão na quarta colocação.
O jogo
A seleção brasileira fez um primeiro tempo equilibrado contra as tchecas e, após perder o quarto inicial (24 a 20), conseguiu virar no segundo quarto (26 a 18) e chegar ao intervalo liderando por 46 a 42, cometendo apenas cinco turnovers (erros).
Mas a partir do terceiro período, a atuação brasileira perdeu consistência e a República Tcheca conseguiu reduzir o ataque brasileiro a apenas sete pontos, virando o marcador em 64 a 53.
Nos 10 minutos finais, as europeias seguiram marcando forte e contando com um grande número de erros do Brasil, que cometeu 18 em toda a segunda metade do jogo.
No final, o placar de 84 a 65 coroou a boa atuação de Veronika Vorackova. A ala tcheca terminou com 17 pontos, quatro rebotes e três assistências, e foi eleita a melhor em quadra.
A ala-pivô Damiris Dantas foi o grande destaque do Brasil, com 30 pontos e 12 rebotes, além de três assistências.
Demais resultados
Já classificada para a Copa do Mundo, a Bélgica manteve os 100% ao derrotar Máli por 81 a 50, enquanto a China deu passo importante rumo à classificação ao bater o Sudão do Sul por 86 a 76.
Formato do torneio
O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.