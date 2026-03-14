Brasil fica em 7º no revezamento do cross-country misto nos Jogos Paralímpicos de Inverno

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O revezamento misto 4x2,5 km do Brasil, com Aline, Wellington e Cristian. Alessandra Cabral / CPB/Divulgação

Após a conquista da inédita medalha de prata, Cristian Ribera retornou mais uma vez à pista do Tesero Cross-Country Stadium para a disputa do revezamento misto 4x2,5 km, ao lado de Aline Rocha e Wellington da Silva. A equipe terminou a prova em sétimo lugar, a melhor colocação da história, superando o oitavo lugar conquistado em Pequim 2022.

Cristian fez os primeiros 2,5 km, e em seguida foi a vez de Aline Rocha, responsável pela segunda volta. Após os dois atletas da categoria sitting, Wellington da Silva entrou na pista e coube a ele fazer duas voltas de 2,5 km, já que o Brasil só conta com um atleta da categoria standing.

— Nos Jogos anteriores, eu e a Aline fazíamos o revezamento sozinhos, eu que fazia a parte do standing, ou seja, eu que sofria no lugar do Wellington, mas agora ele chegou para me salvar —comentou Cristian.

A medalha de ouro no revezamento misto 4x2,5 km foi conquistada pela equipe dos Estados Unidos, a prata ficou com a Ucrânia e a China completou o pódio, garantindo o bronze.

— A prova do revezamento antes era a última prova dos Jogos, então nós fazíamos para brincar, já que não teria mais nenhuma prova, e a gente ficava sempre em último, mas agora, com o Wellington na equipe, nós sabíamos que seríamos muito melhores. Aguardem a gente na França — disse Aline, já projetando os Jogos Paralímpicos de Inverno Alpes Franceses 2030.

Cristian garantiu prmeira medalha do Brasil na história. Alessandra Cabral / CPB/Divulgação

O programa de Para Ski Cross-Country nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 chegará ao fim neste domingo (15), com a disputa da prova de 20 km, em que o Brasil contará com seis representantes: Aline Rocha, Cristian Ribera, Elena Sena, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wellington da Silva.

Aline foi medalhista de bronze nesta distância no Mundial de Ostersund, na Suécia, em 2023, assim como Cristian no Mundial de 2025, em Toblach, na Itália.

A cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 será realizada em Cortina d’Ampezzo, sede das competições de snowboard, neste domingo (15).