Brasil encerra Jogos Paralímpicos de Inverno com campanha histórica

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Aline foi quinta colocada nos 20km. Alessandra Cabral / CPB/Divulgação

No último dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Inverno, o Brasil contou com seis representantes na disputa da prova de 20 km do Para Ski Cross-Country, no Tesero Cross-Country Stadium.

Aline Rocha e Cristian Ribera concluíram a prova, da categoria sitting, na quinta colocação, alcançando mais dois ótimos resultados para a campanha histórica do Brasil em Milão-Cortina 2026.

O dia amanheceu chovendo e nevando em Tesero, condição que acompanhou os atletas da categoria sitting durante toda a prova.

Além de Aline e Cristian, o Brasil contou com outros três representantes na disputa dos 20 km: Elena Sena, 14ª colocada, Guilherme Rocha, 19º, e Robelson Lula, que finalizou em 22º lugar.

Já havia parado de chover no momento da largada da categoria standing (para atletas que competem em pé) e Wellington da Silva concluiu a prova na 25ª posição.

— Competir com chuva é sempre um desafio a mais porque a pista fica mais pesada, mas eu estou super feliz em ter encerrado a última prova dos Jogos, mais uma excelente colocação. É uma emoção imensa encerrar mais um ciclo, quero agradecer a todos que torceram e agora vamos rumo à França— comentou Aline, que acumulou três quintas colocações, nas provas Sprint, 10 km e 20 km.

Em Milão-Cortina, Cristian Ribera conquistou a inédita medalha de prata em Jogos Paralímpicos de Inverno para o Brasil, mas o país também contou com outros resultados marcantes, como cinco top 5, a melhora de marcas pessoais e a estreia no Para Biathlon.

Cristian terminou os Jogos com primeira medalha da história do Brasil. Alessandra Cabral / CPB/Divulgação

— Eu não podia estar mais satisfeito com a performance dos nossos oito atletas, veio a tão sonhada medalha, com a prata de Cristian Ribera, todos os atletas quebraram os seus recordes pessoais e estão de parabéns. O apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro foi fundamental para alcançarmos esses resultados históricos — avaliou Anders Pettersson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Além do Para Ski Cross-Country e do Para Biathlon, o Brasil também contou com dois representantes na disputa do Para Snowboard, os gaúchos André Barbieri e Vitória Machado.