Brasil encerra Grand Slam de Judô de Tashkent com apenas uma medalha

O Brasil encerrou neste domingo (1º) sua participação no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, com apenas um pódio, que foi conquistado por Jéssica Lima, da Sogipa, na categoria leve — até 57 kg, no primeiro dia de competição.
Além da atleta do clube gaúcho, outros 14 judocas estiveram em ação. Neste domingo (1°), foram seis e o melhor resultado veio com a meio-pesado (até 78 kg), Karol Gimenes, que terminou em quinto lugar.
Ela estreou direto na segunda rodada e venceu a polonesa Eliza Wroblewiska, por ippon, a 57 segundos do final da luta.
Na segunda rodada, a judoca do Flamengo (RJ) perdeu para a japonesa Mao Izumi após receber sua terceira punição no golden score. A asiática havia derrotado outra brasileira, Beatriz Freitas (Pinheiros-SP), na primeira rodada.
Com a derrota para Izumi, Karol foi para a repescagem e derrotou a russa Viktoriia Likhacheva, com dois waza-ari, e se habilitou a disputar o bronze contra outra russa, Aleksand Babintseva, que levou a melhor com um ippon.
A francesa Kaila Issoufi venceu a alemã Anna Olek e levou o ouro. A segunda medalha de bronze foi para a japonesa Mami Umeki.
Peso Pesado feminino
No pesado feminino (acima de 78 kg), Giovanna Santos estreou ganhando da uzbeque Mokhlaroym Tukhtamisheva, que recebeu três punições e foi desclassificada com um minuto e 38 segundos de luta.
Na rodada seguinte, a judoca do Flamengo (RJ) perdeu para a francesa Léa Fontaine após sofrer dois waza-ari em dois minutos e 10 segundos.
O título ficou com a japonesa Akira Sone, após superar Fontaine. As medalhas de bronze ficaram com a japonesa Ruri Fujii e a uzbeque Umida Nigmatova.
Médio masculino
Dois brasileiros competiram no peso médio masculino (até 90 kg) e o melhor desempenho foi de Marcelo Fronckowiak (Flamengo).
Ele venceu o israelense Roy Sivan após o adversário desistir da competição, mas foi eliminado pelo uzbeque Ramazon Allaberdiev por ippon após 10 minutos e 32 segundos de luta.
Já Rafael Macedo (Sogipa) parou na estreia, ao ser derrotado pelo russo Astemir Abazov via yuko.
A medalha de ouro foi ganha pelo azeri Mura Fatiyev. A prata ficou com o georgiano Lasha Bekauri, enquanto o sul-coreano Jong-hoo Kim e o japonês Riku Okada dividiram o bronze.
Meio-pesado masculino
Giovani Ferreira fez duas lutas. Na estreia, com um waza-ari, venceu o uzbeque Mukhammadali Tangriev.
No entanto, Pezão, como é conhecido o judoca do Pinheiros (SP), perdeu para o holandês Simeon Catharina por waza-ari na segunda rodada.
Said Sadrudinov, do Bahrein, garantiu o ouro ao ganhar do uzbeque Ernazar Sarsenbaev. O pódio ainda teve o sul-coreano Ju-yeop Han e o azeri Zelym Kotsoiev.