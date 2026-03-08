Brasil encerra Grand Prix de Judô da Áustria com mais duas medalhas

Ler resumo

Giovanna e Giovani com suas medalhas. Maicon Maia / Divulgação/CBJ

A seleção brasileira de judô encerrou sua participação no Grand Prix de Linz, na Áustria com mais duas medalhas. Neste domingo (8), Giovanna Santos ficou com a prata do peso pesado feminino (+78kg), enquanto Giovani Ferreira garantiu um dos bronzes do meio-pesado masculino (-100kg).

Com os resultados, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, com um ouro, duas pratas e três bronzes. O Japão, com três ouros, duas pratas e dois bronzes foi o líder.

Outros quatro brasileiros chegaram ao bloco final e disputaram o terceiro lugar, mas acabaram superados e finalizaram na quinta posição, em suas respectivas categorias.

Giovanna Santos para em vice-campeã olímpica

Giovanna (D) perdeu para Hersjko (E) na decisão. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

Atleta do Flamengo (RJ), Giovanna Santos fez ótima campanha no pesado. Em sua estreia, ela derrotou a gaúcha naturalizada portuguesa Rochele Nunes, com um yuko.

Já na segunda luta, pelas quartas de final, a brasileira superou a estoniana Emma-Melis Aktas, mais uma vez por yuko, e se garantiu na semifinal.

Número 48 do mundo, Giovanna encarou na semifinal a israelense Yuli Alma Mishinier, 15ª do ranking, e voltou a vencer com um yuko, e garantiu vaga em sua primeira final de um evento desse nível,

A rival da decisão foi outra israelense, Raz Hershko, oitava da classificação mundial e atual vice-campeã olímpica.

Favorita, Hershko levou a melhor e conseguiu um ippon a 22 segundos do final do combate.

O resultado em Linz garantiu para Giovanna Santos a quarta medalha no circuito, todas em Grand Prix, sendo esta a principal conquista. Antes, ela havia sido bronze em Linz em 2023, Zagreb em 2024 e Guadalajara em 2025.

Eliminadas pela brasileira, Mishinier e Aktas dividiram o bronze.

Pezão garante segundo pódio em nova categoria

Giovani vibra com bronze. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

Giovanni Ferreira é conhecido no judô pelo apelido de Pezão. Aos 27 anos, o atleta do Pinheiros (SP) ocupa o 41º lugar no ranking mundial e desde que subiu de categoria, no segundo semestre de 2025, fez três competições internacionais e agora tem duas medalhas — foi campeão do Grand Prix de Lima, na sua estreia na divisão.

A caminhada até o bronze começou com uma vitória sobre o tcheco František Lhotzky, por ippon.

Nas oitavas de final, diante do eslovaco Peter Žilka, um waza-ari no golden score definiu a luta.

Já nas quartas, Giovanni encarou o português Jorge Fonseca, bicampeão mundial (2019 e 2021) e bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Com um ippon, em apenas um minuto e 11 segundos de confronto, Pezão passou para as semifinais.

O ucraniano Anton Savitsky conseguiu um ippon (2min38seg) e tirou o brasileiro da decisão.

Com a derrota, ele foi para a disputa do bronze e derrotou o húngaro Zsombor Veg, por waza-ari.

Demais brasileiros

Macedo (E) perdeu para Nakamura (D) na disputa do bronze. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

Rafael Macedo (Sogipa) chegou à disputa do bronze no peso médio masculino (-90kg).

Após vencer três lutas nas preliminares, e parar contra o campeão mundial georgiano Tato Grigalashvili na semifinal, Macedo levou a pior nas punições contra o japonês Shunta Nakamura no combate pelo bronze.

Já Marcelo Gomes (Flamengo) acabou eliminado da competição na primeira luta do meio-pesado.

No feminino, Beatriz Freitas (Pinheiros) também ficou em quinto lugar no meio-pesado (-78kg). Na disputa do bronze,a brasileira dois waza-ari da eslovena Metka Lobnik.