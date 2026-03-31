Brasil é campeão do quadro de medalhas do Internacional de Badminton

Ler resumo

Juliana Viana venceu no feminino. Ulisses Luiz / Fotop/Divulgação

O Brasil foi o grande destaque do Internacional de Badminton e terminou a competição como campeão no quadro geral de medalhas.

A competição foi encerrada no domingo (29), em São Paulo (SP). Ao todo, os atletas da casa conquistaram quatro medalhas de ouro e duas de prata, garantindo a melhor campanha do torneio.

Na final do individual feminino, Juliana Viana protagonizou uma virada diante da canadense Rachel Chan. Após perder o primeiro game, a brasileira reagiu e venceu por 2 a 1, com parciais de 16/21, 21/16 e 21/15, garantindo o ouro.

— Eu mantive o trabalho mental para conseguir aguentar os ralis. Foi um jogo mais mental e físico. Então, estou muito feliz de sair daqui com essa conquista em casa — afirmou Juliana.

Já na decisão do individual masculino, Jonathan Matias superou o japonês Akira Hanada por 2 a 1 (17/21, 21/16 e 21/14).

Jonathan Matias foi campeão masculino. Ulisses Luiz / Fotop/Divulgação

— Foi bem difícil no primeiro set. Eu esperava que ele viesse com um estilo de jogo e ele veio totalmente diferente. Eu estava com bastante dificuldade na rede e sempre atrasado nas jogadas. Então tentei variar mais o jogo, deixando ele atacar para abrir espaço na quadra. Estou muito feliz porque vencer aqui no clube onde eu jogo, com o pessoal que me apoia todos os dias, é especial — disse Jonathan.

Duplas

Davi Silva e Sania Lima ganharam nas duplas mistas. Ulisses Luiz / Fotop/Divulgação

Nas finais de duplas femininas e mistas só havia brasileiros na disputa.

Davi Silva e Sania Lima venceram o duelo brasileiro contra Fabricio Farias e Jaqueline Lima por 2 a 1 (16/21, 21/19 e 21/12), garantindo o título nas mistas.

— É uma sensação de alívio. A gente começou bem pressionado para conseguir essa medalha de ouro, então fica esse sentimento de dever cumprido jogando em casa — afirmou Davi.

Jaqueline Lima e Samia Lima conquistaram o título após derrotarem Juliana Viana e Sania Lima por 2 sets a 1, com parciais de 13/21, 21/18 e 21/14.

— Jogar contra minha irmã (Sania) é sempre complicado, porque cada ponto gera uma emoção diferente. Às vezes dá até uma ‘raivinha’, entre aspas, quando ela faz uma jogada muito boa. Mas faz parte do jogo. Fico feliz com o resultado. É difícil enfrentar amigas, mas ganhar o ouro é muito especial — analisou Samia.

Duplas masculinas

A única final sem brasileiros foi nas duplas masculinas, vencida pelos japoneses Takuto Goto e Yuta Oku, que derrotaram os canadenses Kevin Lee e Ty Lindeman por 2 a 0 (21/17 e 21/17).

A competição marcou o retorno ao país de um torneio chancelado pela Badminton World Federation (BWF).

Quadro de medalhas