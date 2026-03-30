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Brasil é campeão da etapa final da 2ª divisão do Circuito Mundial de Rugby Sevens feminino

Com a vitória, o Brasil garantiu vaga no SVNS World Championship, torneio com as 12 melhores seleções de rugby sevens.

Zero Hora

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