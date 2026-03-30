Brasil é campeão da etapa final da 2ª divisão do Circuito Mundial de Rugby Sevens feminino

Yaras comemoram título da etapa e vaga na elite. @ruasmidia / Brasil Rugby/Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby sevens conquistou o título da etapa final da segunda divisão do Circuito Mundial da modalidade, encerrada, neste domingo (29), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

O Brasil venceu a China (19 a 17) e a Argentina (17 a 0) e perdeu para a África do Sul (26 a 12), nos jogos disputados no sábado (28) e superou a Espanha (38 a 7) e o Quênia (24 a 12) no último dia de competição, assegurando o título do torneio e uma vaga no SVNS World Championship, a divisão de elite da modalidade.

A disputa do SVNS World Championship começa já em abril, com o Brasil viajando a Hong Kong para enfrentar as 12 melhores seleções do planeta. Estarão na competição, além das brasileiras, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, França, Canadá, Japão, Fiji, Grã-Bretanha, Argentina, África do Sul e Espanha.

— O nosso time é especial e mágico, a gente tem pessoas que são a base, pessoas que são a magia, pessoas que fazem o simples bem feito. Isso constrói o nosso time. Era só uma questão de afinar as coisas e deixar tudo na mesma página. São essas diferenças que nos fazem fortes e tão especiais — comentou a capitã Aline Furtado.

Na classificação geral da temporada do SVNS 2, as Yaras, como as brasileiras são conhecidas, terminaram em quarto lugar com 42 pontos.

A Argentina foi campeã com 54, seguida por Espanha (50) e África do Sul (46), que também avançaram para a primeira divisão.