Brasil derrota Colômbia, mantém invencibilidade e avança nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

Caio Pacheco foi o cestinha do Brasil. FIBA Americas / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete conquistou mais uma vitória e segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

Na noite de segunda-feira (2), em Belo Horizonte, o Brasil derrotou a Colômbia por 101 a 72, chegou a quatro vitórias em quatro jogos e garantiu classificação antecipada para a segunda fase da competição.

O jogo

Brasil dominou o jogo diante dos colombianos. FIBA Americas / Divulgação

A seleção iniciou a partida em ritmo forte e rapidamente abriu vantagem, impondo intensidade defensiva e boa movimentação ofensiva, fechando o período inicial com margem confortável de 10 pontos (23 a 13).

No segundo quarto, o domínio se manteve. Com eficiência nas finalizações, o Brasil ampliou a diferença e impediu qualquer aproximação mais consistente do adversário, indo para o intervalo com vantagem sólida de 18 pontos (55 a 37).

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Após o intervalo, a equipe brasileira administrou o jogo com maturidade. Mantendo a intensidade e aproveitando os espaços no ataque, o time seguiu aumentando a vantagem no terceiro período, fez 21 a 8, e abriu 31 de frente (76 a 45), praticamente encaminhando o resultado antes dos dez minutos finais.

No último quarto, o time comandado por Aleksandar Petrovic confirmou a superioridade ultrapassando a marca dos 100 pontos. Nos minutos finais, a equipe controlou o relógio até sacramentar a vitória por 101 a 72.

Destaques

Léo Meindl foi um dos destaques do jogo. FIBA Americas / Divulgação

O armador Caio Pacheco foi um dos destaques da partida, com um duplo-duplo de 17 pontos e 11 assistências. O ala Léo Meindl contribuiu com 16 pontos e cinco rebotes, assim como Mãozinha, que saiu do banco e anotou 13 e Wini Silva, que marcou 10 pontos.

Na Colômbia, o pivô Jaime Echenique fez 14 e o ala Juan Tello marcou 13.

Próximos jogos