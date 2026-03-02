Brasil conquista o pentacampeonato do Sul-Americano Indoor de Atletismo

Com um total de 36 medalhas (15 de ouro, 14 de prata e 7 de bronze) e um total de 298 pontos na competição por equipes, o Brasil conquistou o pentacampeonato do Sul-Americano Indoor de Atletismo, encerrado neste domingo (1º), em Cochabamba, na Bolívia.
Além do título geral, a equipe brasileira também venceu as disputas também do feminino e masculino.
Dobradinha no salto triplo
Elton Petronilho (Pinheiros-SP) saltou 17m05cm e conquistou a medalha de ouro do salto triplo e ainda garantiu índice para o Campeonato Mundial Indoor, que será realizado em Kujawy Pomorze, Polônia, de 20 a 22 de março.
Na mesma prova Almir Júnior (Sogipa-RS) ficou com a medalha de prata com 16m43cm e ficou a 0m47cm do índice estabelecido pela World Athletics (Federação Internacional) para uma vaga no Mundial.
O pódio ainda teve o venezuelano Leodan Torrealba, terceiro com 16m18cm.
Domínio nos 400 metros
Outra dobradinha brasileira aconteceu nos 400 metros masculino, com Matheus Lima, que venceu com 45seg85, exatamente a marca estabelecida pela World Athletics como índice para o Mundial. Mas o cearense já tinha o índice estabelecido.
A segunda posição ficou com Tiago Lemes, que correu em 47seg02. O argentino Elián Larregina fez 47seg46 e levou o bronze.
Recorde do campeonato e nova dobradinha nos 800 metros
Eduardo Ribeiro garantiu um novo recorde do campeonato nos 800 metros. Ele correu em 1min47seg58 e assegurou a medalha de ouro.
Uma terceira dobradinha brasileira foi completada com a prata de Guilherme Rodrigues Santana, que cravou 1min47seg94. O peruano Marco Antono Vilca fez 1min49seg95 e garantiu o bronze.
Confira os pódios do Brasil no Sul-Americano:
Ouro:
- 60 m - Gabriel Garcia - 6seg56 - recorde do campeonato
- 60 m - Ana Carolina Azevedo - 7seg09 - recorde do campeonato
- Salto com vara - Lucas Alisson - 5m35 cm
- Pentatlo - Roberta Almeida - 4.117 pontos - recorde do campeonato
- 400 m - Matheus Lima - 45seg85 - índice para o Mundial
- 800 m - Mayara dos Santos - 2min17seg75
- 800 m - Eduardo Ribeiro - 1min47seg58 - recorde do campeonato
- Salto em altura - Thiago Moura - 2m23 cm
- Salto triplo - Elton Petronilho - 17m05 cm- índice para o Mundial
- Salto triplo - Gabriela Sousa - 13m84cm
- Salto com vara - Ayla Sakamoto - 4m10 cm
- Arremesso do peso - Welington Silva - 20m76cm
- Salto em distância - Alexsandro do Nascimento - 7m89cm
- Salto em altura - Maria Eduarda de Oliveira - 1m79cm
- Heptatlo - José Fernando Ferreira - 5.696 pontos
Prata:
- Arremesso do peso - Ana Caroline Miguel - 17m42cm
- 60 m - Gabriela Mourão - 7seg23
- Salto com vara - Augusto Dutra - 5m30 cm
- 400 m - Tiago Lemes - 47seg02
- 400 m - Anny Caroline de Bassi - 53seg96
- 800 m - Liliane dos Santos - 2min18seg09
- 800 m - Guilherme Rodrigues Santana - 1min47seg94
- Salto em altura - Fernando Carvalho - 2m20cm
- Salto triplo - Almir Júnior - 16m43cm
- Salto triplo - Regiclecia Candido - 13m79cm
- 60 m com barreiras - Rafael Pereira - 7seg62
- Salto com vara - Ana Beatriz Chagas - 4m00cm
- Arremesso do peso - William Venâncio Dourado - 20m25cm
- Heptalto - Pedro de Oliveira - 5.549 pontos
Bronze:
- 60 m - Érik Cardoso - 6seg62
- Salto em distância - Letícia Oro Mello - 6m55cm
- Pentatlo - Tamara de Souza - 3.785 pontos
- 60 m com barreiras - Vitória Sena Batista - 8seg14
- 60 m com barreiras - Eduardo de Deus - 7seg67
- Salto em distância - Lucas Marcerlino 7m80cm
- Salto em altura - Roberta Almeida - 1m73cm