Brasil conquista melhor posição histórica no Mundial Militar de Cross Country

O Brasil finalizou em quarto lugar na prova do revezamento 4x2 km misto do Campeonato Mundial Militar de Cross Country. A competição foi disputada em Trikala, na Grécia.
A equipe brasileira foi formada pelos gaúchos Jaqueline Weber e Guilherme Kurtz, o paulista Leonardo Santos de Jesus e a paranaense Tatiane Raquel Silva.
Esta foi a 60ª edição da competição e os brasileiros completaram a prova em 24 minutos e dois segundos. A medalha de ouro foi ganha pela Etiópia (23min10seg). O Marrocos levou a prata com 23min37seg e o Bahrein garantiu o bronze com 23 minutos e 41 segundos.
— Ficamos muito felizes com o resultado. Estar entre os melhores do mundo e conquistar a melhor posição da história do Brasil, neste campeonato que já tem 60 edições, é uma baita conquista — avaliou Jaqueline, que é natural de Teutônia e hoje defende o Praia Clube (MG).
Demais resultados:
Individual feminino - 8 km
- Ouro: Winfred Yavi (BHR) - 25min43seg
- Prata: Jepchumba Motosio (BHR) - 25min50seg
- Bronze: Mekdes Woldu (FRA) - 26min16seg
- 12º - Núbia de Oliveira da Silva (BRA) - 27min35seg
- 14º - Amanda Aparecida de Oliveira (BRA) - 27min50seg
- 19º - Maria Lucineida da Silva (BRA) - 28min20seg
- 28º - Jenifer Silva (BRA) - 29min56seg
Individual masculino - 10 km
- Ouro: Birhanu Balew (BHR) - 28min21seg
- Prata: Ramdane Ouarghi (ALG) - 28min23seg
- Bronze: Mustapha Akkaoui (MAR) - 28min24seg
- 25º - Fábio Jesus Correia (BRA) - 30min11seg
- 38º - Michel Gabriel da Silva (BRA) - 30min50seg
- 43º - Gustavo Moreira de Bitencourt (BRA) - 31min13seg
- 48º - Johnatas de Oliveira (BRA) - 31min29seg
Equipes feminino - 8 km
- Ouro: Bahrein - 8 ponots
- Prata: Marrocos - 21 pontos
- Bronze: França - 24 pontos
- 4º: Brasil - 45 pontos
Equipes masculino - 10 km
- Ouro: Argélia - 11 pontos
- Prata: Bahrein - 20 pontos
- Bronze: Marrocos - 30 pontos
- 11º: Brasil - 106 pontos
* Os resultados por equipes são definidos com a pontuação da prova individual, onde a posição dos três melhores atletas é somada e a equipe ganhadora é a de menor pontuação.