Brasil conquista dez medalhas e bate recordes no Sul-Americano Indoor de Atletismo

Ana Carolina comemora ouro e recorde. Sebastian Lasquera / Atletismo Sudamericano

O Brasil fechou o primeiro dia de disputas do Sul-Americano de Atletismo Indoor, em Cochabamba, Bolívia, com 10 medalhas (4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze).

As duas finais de velocidade foram os destaques, com ouro e recorde do campeonato para Ana Carolina Azevedo (7seg09) e Gabriel Garcia dos Santos (6seg56).

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Na prova feminina, a também brasileira Gabriela Mourão foi prata com 7seg23. A venezuelana Glanyernis Escarlet Guerra fez 7seg24 e ficou com o bronze.

Já na disputa masculina, o venezuelano Bryant Alamo, com 6seg59, ficou com a prata. O bronze foi para o brasileiro Erik Cardoso, com 6seg62.

— Não tive férias, só treinei, e quero muito a final do Mundial, pelo Brasil que tem pouco 60 metros, mas muitos atletas talentosos. Queria ganhar o Sula e agora é focar muito no Mundial.

Confira os pódios do Brasil:

Gabriel Garcia comemora vitória. Sebastian Lasquera / Atletismo Sulamericano

Ouro

60 m - Gabriel Garcia - 6seg56 - recorde do campeonato

60 m - Ana Carolina Azevedo - 7seg09 - recorde do campeonato

Salto com vara - Lucas Alisson - 5m35 cm

Pentatlo - Roberta Almeida - 4.117 pontos - recorde do campeonato

Prata

Arremesso do peso - Ana Caroline Miguel - 17m42cm

60 m - Gabriela Mourão - 7seg23

Salto com vara - Augusto Dutra - 5m30 cm

Bronze