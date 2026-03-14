Brasil cai para República Checa após queda de rendimento no segundo tempo no Pré-Mundial

A seleção brasileira feminina de basquete sofreu uma dura derrota no Pré-Mundial disputado em Wuhan, na China. Na madrugada deste sábado, o Brasil chegou a liderar no intervalo, mas acabou superado pela República Checa por 84 a 65, resultado que complica a situação da equipe na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

A equipe brasileira fez um primeiro tempo equilibrado e conseguiu reagir após um início complicado na partida. As tchecas começaram melhor e abriram vantagem ainda no primeiro quarto, mas o Brasil cresceu no segundo período e passou à frente do placar. Com bom desempenho ofensivo, as brasileiras foram para o intervalo vencendo por 46 a 42.

O cenário mudou completamente na volta do intervalo. A seleção teve dificuldades para pontuar e acumulou erros ofensivos, enquanto a República Tcheca passou a controlar o ritmo do jogo. No terceiro quarto, o Brasil marcou apenas sete pontos, permitindo que as europeias assumissem a liderança e ampliassem a diferença.

A pivô Damiris Dantas foi o principal destaque brasileiro, com 30 pontos e 12 rebotes, enquanto Kamilla Cardosotambém registrou um double-double, com 15 pontos e 11 rebotes. Apesar das boas atuações individuais, o alto número de desperdícios de posse e a queda de produção ofensiva no segundo tempo pesaram contra a equipe.