Braga goleia Ferencváros (4-0) e avança às quartas de final da Liga Europa

O Braga, de Portugal, se tornou o primeiro classificado às quartas de final da Liga Europa ao vencer o Ferencváros, da Hungria, por 4 a 0 nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas.

Com a goleada, o clube português consegue reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na semana passada, em Budapeste.

A virada foi construída no primeiro tempo, com os gols de Ricardo Horta (11'), Florian Grillitsch (15') e Gabriel Martínez (34').

Depois do intervalo, o capitão Horta fechou o placar (53').

Nas quartas de final, o Braga vai enfrentar quem avançar do confronto entre Betis, da Espanha, e Panathinaikos, da Grécia.

Os dois se enfrentam nesta quinta-feira (19), que também terá a definição dos outros seis duelos de oitavas de final.