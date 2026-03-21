Botafogo usa bem a bola parada, vence o Red Bull Bragantino e respira no Brasileirão

O Botafogo não teve vida fácil diante do Red Bull Bragantino, mas conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro, vencendo por 2 a 1, pela oitava rodada. Na tarde deste sábado, visitou o adversário no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e saiu na frente com gol de Alex Telles, de pênalti. Depois de ver Lucas Barbosa empatar, o time carioca fez o gol da vitória na segunda etapa, com Alexander Barboza, em lance de escanteio.
Depois de golear o Cruzeiro na estreia, por 4 a 0, o Botafogo acumulou quatro derrotas: Grêmio (5 a 3), Fluminense (1 a 0), Flamengo (3 a 0) e Palmeiras (2 a 1). Com a reabilitação, chegou a seis pontos e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. Além disso, tem dois jogos a menos, contra Vitória e Athletico-PR.
Já o Bragantino conheceu sua terceira derrota seguida, já que antes perdeu para São Paulo, por 2 a 1, e Bahia, por 2 a 0. Além disso, está há seis jogos sem vencer, sendo quatro derrotas e dois empates. Com oito pontos, está no meio da tabela, mas se aproximando rapidamente do Z-4.
O Botafogo teve um pênalti logo no início quando o VAR pegou falta em Joaquín Correa. Alex Telles cobrou rasteiro, no cantinho, deslocando Cleiton, para fazer 1 a 0 aos sete minutos. Pouco depois, o Red Bull Bragantino quase empatou com cabeçada à queima-roupa de Lucas Barbosa, mas Raul fez um milagre. Na sequência, Lucas Barbosa tentou novamente, desta vez em chute forte, de longe, mas Raul fez outra grande defesa.
Lucas Barbosa, porém, foi premiado na terceira tentativa. Henry Mosquera chutou rasteiro e Lucas conseguiu interceptar dentro da área, ficando na cara de Raul. Desta vez, ele venceu o goleiro e empatou o jogo aos 14 minutos.
O Botafogo buscou responder rapidamente e Montoro acertou a trave após chute de dentro da área. Aos 20, o Red Bull Bragantino até balançou a rede com Henry Mosquera, mas o VAR pegou impedimento e o gol foi anulado. Antes do intervalo, Matheus Martins ficou com sobra dentro da área, tirou bonito do marcador, mas isolou na hora do chute.
No segundo tempo, o Red Bull Bragantino seguiu com uma postura mais ofensiva, com boas chances criadas. Chegou bem em cobrança de falta, mas não conseguiu finalizar com Alix Vinícius e depois Eduardo Sasha. Em outro lance perigoso, Henry Mosquera também não conseguiu chegar antes do goleiro Raul.
Apesar disso, quem marcou aos 25 minutos foi o Botafogo, para ficar novamente à frente no placar. Danilo cobrou escanteio na esquerda e Alexander Barboza veio de encontro para testar firme e mandar para o gol.
Jogando em casa, o Red Bull Bragantino tentou manter o ritmo ofensivo e criou mais chances. Em uma delas, Davi Gomes teria boa condição de finalização, mas Danilo fez corte preciso. Em outro lance, Lucas Barbosa também foi bloqueado na hora do chute. Isidro Pitta e Gustavo Marques tentaram de cabeça, mas foram barrados pela excelente atuação do goleiro Raul. Apesar da insistência, o Red Bull Bragantino não evitou a derrota.
O Brasileirão terá uma pausa e a nona rodada será realizada daqui dez dias. O Red Bull Bragantino encara o Flamengo em 2 de abril, quinta-feira, às 21h30, novamente em casa. O Botafogo pega o Mirassol em 1º de abril, quarta-feira, às 19h, no Nilton Santos, no Rio. No dia 29, porém, às 18h30, encara o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em jogo atrasado da quinta rodada.
RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 BOTAFOGO
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Davi Gomes), Matheus Fernandes (Ignacio Sosa), Rodriguinho (Gustavinho) e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Herrera) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.
BOTAFOGO - Raul; Mateo Ponte, Ferraresi (Justino), Alexander Barboza e Alex Telles (Vitinho); Danilo, Montoro e Santi Rodríguez (Allan); Matheus Martins (Edenílson), Júnior Santos (Villalba) e Joaquín Correa. Técnico: Martín Anselmi.
GOLS - Alex Telles, aos 7, e Lucas Barbosa, aos 14 minutos do primeiro tempo. Alexander Barboza, aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Alix Vinicius e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino). Santi Rodríguez, Matheus Martins e Edenílson (Botafogo).
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR)
PÚBLICO - 4.089 torcedores.
RENDA - R$ 178.250,00.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).