Botafogo remarca voo após problema técnico e chega a SP poucas horas antes de encarar Palmeiras

O Botafogo precisou reorganizar toda a sua logística de viagem após enfrentar um contratempo na noite desta terça-feira, 17, no Rio de Janeiro. A delegação embarcaria rumo a São Paulo, onde encara o Palmeiras, mas encontrou problemas técnicos na aeronave inicialmente programada.

Ainda no aeroporto do Galeão, foi necessário substituir o avião, o que impactou diretamente o cronograma do clube. Enquanto aguardava uma solução, o elenco realizou um pequeno ajuste na programação e fez uma refeição nas proximidades do terminal.

Diante da situação, a viagem foi reagendada para esta quarta-feira. O novo embarque ficou remarcado para às 12 horas, conforme apurou o Estadão.

Como o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo tem duração inferior a uma hora, a equipe deve desembarcar na capital paulista com cerca de seis horas de antecedência em relação ao confronto diante da equipe palmeirense.