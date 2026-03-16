Botafogo contrata lateral-esquerdo formado no rival Flamengo e destaque na Portuguesa

O começo de temporada ruim, sem vaga nas semifinais do Carioca, com queda na fase prévia da Libertadores e de três derrotas em quatro jogos no Brasileirão fizeram a direção do Botafogo ir ao mercado atrás de defensores. O clube acertou nesta segunda-feira com o lateral-esquerdo Caio Roque.

Sofrer nove gols no Brasileirão, no qual abre a zona de rebaixamento, com três pontos e a 17ª colocação, serviu de alerta de que o clube carece de defensores. E a saída, sem nomes de peso à disposição, foi investir em uma revelação do rival Flamengo que se destacou na Portuguesa.

"O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque. O atleta de 24 anos chega para reforçar o Glorioso na temporada e tem contrato de empréstimo assinado até o fim de 2026. A data da apresentação oficial será divulgada em breve", divulgou o clube.

"Caio jogou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa e, após se destacar, chega ao Glorioso para a continuação da temporada. O atleta já está no CT alvinegro para iniciar os trabalhos nesta segunda-feira."

Curiosamente, a lateral-esquerda do Botafogo é onde está um dos jogadores mais badalados do elenco: Alex Telles, com experiência na Europa e na seleção brasileira. E o Botafogo já havia contratado o colombiano Jhoan Hernández para o setor no começo do ano.