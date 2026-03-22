Botafogo anuncia demissão do técnico argentino Martín Anselmi

Martín Anselmi foi apresentado como treinador do Botafogo no dia 20 de janeiro deste ano. Vítor Silva / Divulgação/Botafogo FR

O técnico argentino Martín Anselmi não faz mais parte do Botafogo. O clube anunciou a saída do treinador após uma reunião realizada neste domingo. A demissão acontece após o time carioca vir de vitória sobre o Red Bull Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 1.

Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã. Com uma campanha bastante irregular no Nacional, ele deixa a agremiação na parte inferior da tabela. Em seis rodadas, a equipe obteve duas vitórias e acumulou quatro derrotas.

"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os objetivos nesta temporada e além", diz parte do texto do comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o clube informa que John Textor e o Departamento de Futebol "estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026".

Enquanto o novo nome não é anunciado, Rodrigo Bellão, comandante da equipe sub-20 assumirá a missão de liderar o elenco profissional de forma interina. A reapresentação dos jogadores está marcada para esta terça-feira.