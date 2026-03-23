Botafogo abre negociações com o técnico Hernán Crespo para a vaga do compatriota Martín Anselmi

Hernán Crespo pode permanecer no futebol brasileiro. Demitido quando o São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro, o treinador argentino está conversando com o Botafogo e pode assumir a vaga do compatriota Martín Anselmi, demitido no domingo um dia após o triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

Segundo a ESPN, o dono da SAF botafoguense, John Textor, iniciou as tratativas com Crespo, sonho antigo do clube carioca. O próprio dirigente já havia conversado com o argentino em 2025, mas na ocasião não houve um certo financeiro.

Crespo está sem trabalhar apenas 14 dias, após a surpreendente demissão no São Paulo. Depois de queda com jogo polêmico diante do Palmeiras nas semifinais do Paulistão (derrota por 2 a 1), o treinador preparava a equipe para o retorno do Brasileirão quando foi comunicado que seria substituído. Roger Machado assumiu o cargo.

Na ocasião, com cinco rodadas disputadas, o São Paulo liderava com 13 pontos, invicto após quatro vitórias e uma igualdade. Entre os triunfos, destaque para os 2 a 1 sobre o forte Flamengo, de virada.

O Botafogo ganhou um respiro na tabela ao superar o Bragantino, mas ainda abre a zona de rebaixamento, com seis pontos, ao perder quatro de seus seis jogos disputados - tem duas partidas a menos por causa de sua participação na fase prévia da Libertadores. Com a pausa da Data Fifa, a diretoria promete trabalhar com cautela para definir seu futuro comandante.